Kdysi výkladní skříň evropského průmyslu propustí možná až sto tisíc lidí. Akcie klesly o třetinu
Volkswagen vypadá na burze levně, jeho nízké ocenění však odráží propad v Číně, slabé marže a nejistou restrukturalizaci.
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Na první pohled vypadají akcie Volkswagenu jako nabídka, kterou je těžké odmítnout. Od začátku roku ztratily přibližně třicet procent a jejich cena se pohybuje kolem 73 eur. Automobilka se obchoduje zhruba za sedminásobek posledního ročního zisku a její dividendový výnos přesahuje sedm procent.
Taková čísla obvykle přitahují investory hledající levné akcie. V případě Volkswagenu však trh nenabízí slevu bez důvodu. Pochybuje, zda firma dokáže dostatečně rychle omezit náklady, ubránit pozici v Číně a současně financovat elektromobily i vývoj softwaru.
Když o problémech Volkswagenu v červenci psal na CzechCrunchi kolega Luboš Kreč, byla diagnóza poměrně jasná. Největší evropská automobilka potřebuje drastickou kúru, její komplikovaná vlastnická struktura jí ji však nemusí dovolit podstoupit.
Od té doby se situace posunula. První návrh restrukturalizace nezískal dostatečnou podporu dozorčí rady a vedení nyní čelí alternativním plánům zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko. Pro akcionáře se tak nejdůležitější otázkou nestává počet prodaných aut, ale schopnost firmy vůbec přijmout rozhodnutí.
Levná akcie má svůj důvod
Volkswagen v prvním pololetí utržil 158 miliard eur, provozní zisk mu však klesl téměř o dvanáct procent na 5,9 miliardy eur a marže se snížila na 3,8 procenta. To je málo pro firmu, která musí investovat desítky miliard do elektromobilů a softwaru. Režijní náklady skupiny navíc podle vedení převyšují konkurenci o více než třicet procent.
Největším problémem zůstává Čína, kde prodeje klesly téměř o třetinu. Sedminásobek zisku a dividendový výnos přes sedm procent proto vypadají lákavě, ale vycházejí z minulých výsledků. Pokud budou zisky dál klesat, může se z levné akcie rychle stát hodnotová past.
O návratnosti rozhodnou škrty
Volkswagen už má dohodnutý odchod padesáti tisíc zaměstnanců do roku 2030 a vedení připouští možnost zrušení dalších padesáti tisíc míst. Nejistá zůstává také budoucnost několika německých závodů, pro které po roce 2030 chybí dostatek práce.
Prosazení škrtů komplikuje struktura koncernu. Zaměstnanci mají polovinu míst v dozorčí radě a Dolní Sasko vlastní podíl, který mu umožňuje blokovat zásadní rozhodnutí. Zářijové jednání proto ukáže, zda vedení získá podporu pro věrohodný plán. Investory nebude zajímat pouze počet zrušených míst, ale hlavně výše úspor, harmonogram a dopad na marže.
Škoda jako pozitivní černá ovce skupiny
Právě rozdíly mezi jednotlivými značkami ukazují, jak velký prostor ke zlepšení koncern má. Samotná značka Volkswagen v pololetí utržila 42,3 miliardy eur, ale vytvořila provozní zisk 995 milionů eur a její marže dosáhla pouze 2,4 procenta. Škoda naproti tomu zvýšila tržby na 16 miliard eur a při marži 8,5 procenta vydělala 1,37 miliardy eur. Na méně než polovičních tržbách tak vytvořila vyšší provozní zisk než hlavní značka skupiny.
Škoda sama problémy koncernu nevyřeší, její výsledky ale dokazují, že vyšší ziskovost není pro Volkswagen nedosažitelná. Skupina má navíc přes třicet miliard eur čisté likvidity, takže finančí řečí krátkodobě nebojuje o přežití, ale o dlouhodobou schopnost prosadit změny a nenechat se semlít konkurencí.