Když byl potají v Praze, odvezl si bedny absinthu. Teď kontroverzní Marilyn Manson zamíří do Brna

Je to zvláštní postava hudební scény, ale v nitru génius, který se skrze své temné, filozofické texty, v nichž často kritizuje konzervatismus a křesťanství, dostal mezi elitu. A jeho více než dvacet let stará předělávka písničky Sweet Dreams (Are Made of This) dodnes patří k největším hitům, které se hrají po celém světě. Za pár měsíců se navíc slavný americký hudebník Marilyn Manson objeví po osmi letech opět v Česku, akorát svou oblíbenou Prahu nahrazuje za metropoli Moravy.

Marilyn Manson pochází z amerického Ohia, ale ani Česká republika mu není cizí. Byl tady už několikrát, poprvé ještě v minulém tisíciletí, kdy vyrazil na výlet do Prahy, aby si z ní mimo jiné odvezl nespecifikovaný počet beden absinthu. „V té době bylo Česko jedinou zemí, kde se absinth prodával. Ale to jsem zjistil až na místě. Rozhodně jsem sem nejel kvůli alkoholu,“ řekl Marilyn Manson v rozhovoru z roku 2001 pro server Reflex.

Prahu si oblíbil mimo jiné proto, že má spoustu památek, které znal z fotek a filmů. Zaujaly ho i legendy, které se okolo české metropole vznáší. Ostatně by to nebyl Marilyn Manson, kdyby během svých výletů nehledal něco temného, hororového, magického. Ostatně se stačí podívat na jeho ikonickou vizáž, ve které se před miliony diváků po celém světě prezentuje. Teď ale hlavní město Česka vynechává a pojede o pár set kilometrů na východ.

Pětapadesátiletý hudebník, jenž proslul pro své rockové a metalové hity, za které získal desítky cen a nominací v hudebních anketách, dorazí do Brna, kde odehraje koncert v rámci svého evropského turné. Do arény Vodova v brněnské čtvrti Královo Pole dorazí přesně na Den svatého Valentýna, tedy 14. února příštího roku. A přiveze i svůj nejnovější hit As Sick As The Secrets Within, který právě vyšel na streamovacích službách.

Marilyn Manson, jehož umělecké jméno se skládá z příjmení dvou jiných osobností – herečky Marilyn Monroe a nechvalně proslulého zločince Charlese Mansona –, tak naváže na svůj poslední tuzemský koncert z roku 2017, zároveň si ale fanoušci s největší pravděpodobností budou přát, aby nedopadl stejně. Tehdy dorazil do někdejší pražské Tipsport areny (dnes Sportovní haly Fortuna), jenže jeho představení mělo daleko od dokonalosti.

Podle kritiků bylo příliš laxní a neenergické. Na druhou stranu měl během něj zlomenou nohu, proto část koncertu strávil na vozíku a za sebou měl dvojici asistentů v chirurgických oblecích a maskách. Zbytek pak „odskákal“ na jedné noze. S čím přijede do Brna? Vstupenky na koncert jsou právě teď v prodeji, mimo jiné v síti Ticketmaster, a začínají na ceně 1 590 korun.