Klášter v centru Brna ožije. Nabídne ubytování, obchody i kavárnu, zpřístupní se také zahrady
Součástí projektu pod taktovkou církevní společnosti Urbanon bude obnova historických budov, vznik asi 80 ubytovacích jednotek, obchody i služby.
Za druhé světové války se bývalý klášter voršilek v Brně stal obětí bombardování, během komunistického režimu zde proběhlo několik necitlivých úprav. Aby památka v srdci městské památkové rezervace zcela nezanikla, odkoupilo ji v roce 2019 Biskupství brněnské, které se rozhodlo zanedbanému místu vdechnout nový život. Cílem je vytvořit multifunkční prostor propojující gastronomii, kulturu, ubytování i nové veřejné plochy.
Součástí projektu pod taktovkou církevní developerské společnosti Urbanon bude obnova historických budov, vznik přibližně 80 ubytovacích jednotek a nové obchody, kavárna, restaurace, pivnice, vinárna či dětské hřiště. Po dlouhé době se veřejnosti otevře také rajský dvůr, severní nádvoří a klášterní zahrada s raně barokní kaplí Krista na hoře Olivetské. Přibudou rovněž desítky nových stromů.
„Rekonstrukce celého areálu by mohla oživit tuto část centra města tak, aby byla příjemnější pro všechny, kdo zde žijí, pracují nebo tudy procházejí. Výsledný areál je navržen tak, abychom jím povzbudili život a možnosti komunitních aktivit v této lokalitě,“ vysvětluje biskup Pavel Konzbul.
Revitalizace zároveň klade důraz na zachování historické hodnoty památky. Obnovou projdou cenné prvky, jako jsou štukové klenby, ambity, refektář, vstupní portál se sochou sv. Jana Nepomuckého nebo unikátní krovy ze 17. století. Projekt počítá také s moderními technologiemi, včetně tepelných čerpadel, využití dešťové vody a chytrého řízení spotřeby energií. Součástí areálu bude navíc menší podzemní parkoviště. Hotovo by mělo být během příštích dvou až tří let.