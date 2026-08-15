Tohle je nový záporák z Avengers: Doomsday. Speciální trailer konečně ukazuje postavu Roberta Downeyho jr.
Robert Downey junior jako Doctor Doom se konečně ukazuje v novém traileru na Avengers: Doomsday. Už v prosinci dorazí do českých kin.
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Že se Robert Downey junior vrací do světa Avengers, to už dávno víme. Že už nebude Iron Man, ale maskovaný Victor Doom, to taky. Ale pořádný pohled na tohohle mocného záporáka nám chyběl… tedy až dosud. Je tady nový trailer Avengers: Doomsday a ukazuje, že se máme na co těšit!
Už letos nás čeká návrat všech možných Avengerů z nespočtu předchozích filmů. Avengers: Doomsday mají pro fanoušky být tím, co před lety byla Infinity War a Endgame. Tedy epickým vyvrcholením další fáze marvelovského filmového univerza. To se ale v poslední době celkem trápí, a tak Marvel sáhl po osvědčeném lákadlu na fanoušky.
Do role hlavního padoucha Victora Dooma obsadil Roberta Downeyho juniora, který se přitom coby Iron Man se superhrdinským světem rozloučil tou nejvyšší obětí. Nový záporák se dosud ukazoval pouze v náznacích a krátkých záběrech, právě vydaný speciální trailer ale Dooma konečně představuje. Pusťte si ho – a začněte se bát o osudy svých hrdinů. Už 17. prosince je totiž v českých kinech čeká Doomsday!