Nejstylovější auto roku? Takto vypadá exkluzivní Porsche 911, za nímž stojí Louis Vuitton
Kalifornský ateliér Singer se spojil se slavným módním domem, aby spolu předělaly dvojici kultovních „devětsetjedenáctek“. A výsledek je úchvatný.
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Jsou auta, která jsou moc pěkná, ale jsou užitná. Pak jsou auta, která užitná nejsou, ale vypadají dokonale. A pak je tady spolupráce, která pohladí estetické srdce všech automobilových nadšenců. Umělci z kreativního kalifornského ateliéru vzali nejslavnější modely od Porsche a přepracovali je do podoby, jako by zrovna vyjely z přehlídky luxusního módního domu Louis Vuitton.
Za dvojicí aut stojí kalifornská firma Singer Vehicle Design, která od roku 2009 renovuje a přepracovává klasická Porsche 911. Základem jsou v obou případech vozy generace 964: kupé Classic dostalo atmosférický čtyřlitrový šestiválec, zatímco otevřený Classic Turbo používá 3,8litrový dvakrát přeplňovaný šestiválec s výkonem 510 koní. Louis Vuitton se podepsal hlavně na vzhledu a detailech.
Kupé tak kombinuje šafránovou a kobaltově modrou, kabriolet zase bílou karoserii se zlatými prvky, dřevem a motivy inspirovanými klasickými motorovými čluny. Nechybí kůže, speciální zavazadla ani hodinky Tambour, které Louis Vuitton vyrábí. A přestože oba vozy vypadají spíš jako výstavní kusy, jsou skutečně pojízdné. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se spolupráce měla proměnit v běžně dostupnou sérii.