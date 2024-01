Knihobot loni v tržbách překročil hranici 300 milionů. Za rok prodal celkem dva miliony knih

Uložit 0

Knižní secondhand Knihobot se v loňském roce poprvé dostal do zisku a dosáhl tržeb ve výši 301 milion korun. Denně v průměru přijal 10 tisíc knih a za celý rok jich prodal celkem dva miliony. Podařila se mu také expanze do Rakouska a Německa, v Česku mu pak pomohla spolupráce s online supermarketem Rohlík, díky které dostal do oběhu 100 tisíc knih. Přitom segment e-commerce se během roku potýkal s propadem, který byl podle dat Heureky v prvním čtvrtletí dokonce třináctiprocentní.

Loňský rok byl pro Knihobot plný novinek. Po úspěchu v Česku a na Slovensku se na jaře vydal do Rakouska a Německa pod mezinárodní značkou Bookbot, od června začal spolupracovat s online supermarketem Rohlík.cz, takže zákazníci mohli začít nevyužívané knihy předávat kurýrům při převzetí nákupu, a na sklonku roku otevřel své první secondhandové knihkupectví.

„Máme radost, že se k nám zákazníci vracejí a potvrzují, že je naše služba baví a že jdeme správnou cestou. I když to byl těžký rok, dokázali jsme se poprvé dostat do zisku, přesáhnout 300 milionů v tržbách a na rozdíl od e-commerce stále růst,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladatel a CEO Knihobotu.

Dosavadní výsledky naznačují, že vstup na rakouský a německý trh byl dobrý tah. V obou zemích lidé začali využívat službu knihotaxi, kterou firma nabízí pro odvoz knih. Během předvánoční sezóny Knihobot zaznamenal exponenciální růst v prodejích a v porovnání s domácím trhem i stoupající tempo zásilek od zákazníků z Rakouska a Německa. V Německu jde například o téměř 10 procent z celkového obratu firmy. Co se týče zalistovaných knih, ty z Německa a Rakouska tvoří 14 procent.

Knižní nej u zákazníků Knihobotu v roce 2023 Top autor: Patrik Hartl

Top kniha: Nejlepší víkend

Top žánr: Současná česká beletrie (Patrik Hartl, Radka Třeštíková, Alena Mornštajnová, Kateřina Tučková, Karin Lednická) Nejžádanější knihy:

1. Děti jsou taky lidi

2. Kde jsi, když nejsi

3. Gazely

4. Atomové návyky

5. Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih



„Ukazuje se, že v Německu jdeme správným směrem. Ve střednědobém horizontu bychom zde chtěli dosáhnout stejného podílu na knižním trhu jako doma, což by znamenalo tržby kolem sedmi miliard korun. V dlouhodobém máme ale ambice větší. Služba našeho druhu může snadno pokrýt 10 až 20 procent knižního trhu,“ říká Dominik Gazdoš.

V průměru se do Knihobotu dostalo v loňském roce 10 tisíc knih denně a běžně jich má na skladě 600 tisíc. Spojení s Rohlíkem pak v průběhu sedmi měsíců fungování dostalo do oběhu 100 tisíc publikací. Celkem Knihobot prodal dva miliony knih. Stoupla také míra zákazníků, kteří se na e-shop vraceli pro další objednávku. Na začátku loňského roku to byla pětina, nyní jich je 30 procent.

Letos se chce Knihobot zaměřit především na upevnění pozice na německém a rakouském trhu, v Česku by pak rád našel partnera, který mu pomůže ještě více usnadnit vracení knih do oběhu. Podle Gajdošových slov není o nabídky nouze a během následujících týdnů firma oznámí první velkou spolupráci s dalším hráčem na knižním trhu.

Mimo to se chce Knihobot zaměřit také na práci s daty o čtenářích i knihách a zapracovat na konkrétnějších a individuálnějších službách. „Nabízet našim zákazníkům knihy i služby čím dál víc na míru je pro nás priorita. Momentálně pracujeme na přizpůsobení nabídky tak, aby naše knižní tipy pro zákazníky odpovídaly jejich vkusu nebo přímo navazovaly na předchozí nákupy – například dalším dílem série,“ dodává brand manažerka Knihobotu Barbora Votavová.