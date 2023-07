Online antikvariát Knihobot vyjíždí do Německa a Rakouska. Už má první desítky tisíc přečtených knih

Jednoduše poslat zpátky na trh již přečtené knihy mohou po Češích a Slovácích nově také v Rakousku a Německu. Se svým online antikvariátem tam přijel český projekt Knihobot, který k našim západním sousedům přichází s úspěšným konceptem, díky kterému se rozjel u nás, ale s novým jménem. Pod mezinárodní značkou Bookbot už v Rakousku a Německu zapustil první kořeny a hlásí, že tamní zákazníci mu již poslali první desítky tisíc knih v němčině. Do konce roku by chtěla firma prodat v těchto dvou zemích zhruba čtvrtinu z celkového objemu prodaných knih. Knihobot tak chce dát definitivně zapomenout na náročný loňský rok, v němž musel propouštět a pozměnit strategii růstu.

Zatímco v loňském roce Knihobot vyrostl v obratu na 182 milionů korun, teď hlásí, že jen za první letošní pololetí dosáhl na 130 milionů korun. Je tedy na dobré cestě významně vyrůst a pomoci k tomu má i zahraniční expanze. V německojazyčných trzích vidí zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš velký potenciál. Jednak proto, že v nich má ležet mnoho miliard eur, navíc prý v Německu ani Rakousku neexistuje odpovídající konkurence. Gazdoš přitom říká, že použité knihy se tam prodávají mnohem častěji než u nás.

„Knižní trh v Rakousku a Německu je v mnoha ohledech jiný než český. Použité knihy se tam prodávají mnohem častěji a jsou běžně k dostání třeba na Amazonu. V tom hlavním se ale podobá tomu našemu v době, kdy jsme s Knihobotem začínali. Všichni cílí na kupující a ignorují výkup přesto, že je pro fungování naprosto zásadní,“ říká Dominik Gazdoš a doplňuje, že Bookbot v Rakousku a Německu bude fungovat stejně jako Knihobot v Česku a na Slovensku – na jedné straně jako knihkupectví s knížkami z druhé ruky, na druhé straně jako partner, který bude nechtěné knížky vykupovat a prodávat.

Stejný je také byznys model, kdy původní majitel knihy dostane šedesát procent z prodejní ceny knih a navíc zaplatí poplatek 1,19 eura (necelých 30 korun). Bookbot v rámci celého procesu zajistí vše od nafocení, propagace a prodeje až po odeslání novému majiteli. Plány má český online antikvariát na nových trzích velké, do konce roku chce v Německu a Rakousku prodávat asi čtvrtinu všech knih a postupně by se měly tyto trhy co do objemu vyrovnat českému. Prozatím však na nich bude Knihobot fungovat ze svého centrálního skladu v pražských Vysočanech. Doručení objednávek slibuje do tří až pěti dnů.

V Rakousku a Německu má za sebou Bookbot několik prvních týdnů provozu a zákazníci mu prý posílají zhruba 10 tisíc německojazyčných knih týdně. Pro dlouhodobý úspěch je podle Gazdoše klíčová široká nabídka knih, proto se na výkup již nechtěných titulů od lidí v tuto chvíli zaměřuje nejvíce. Zákazníci je mohou bezplatně zasílat prostřednictvím kurýra, ve Vídni jezdí ve spolupráci s jiným českým startupem DoDo speciální taxíky a firma do budoucna plánuje najít silného lokálního partnera, kde by bylo možné knihy taktéž objednávat. V Česku spolupracuje s Levnými knihami. Knihy ve všech jazycích bude možné zakoupit na všech čtyřech trzích, kde Knihobot aktuálně působí.

Další rozvoj knižního secondhandu, který vznikl v roce 2019, by mohla podpořit také nová investice, jak prozradil pro Seznam Zprávy Dominik Gazdoš. Dosud jeho firma získala od investorů jeden milion eur (v aktuálním přepočtu zhruba 24 milionů korun) s tím, že necelých 45 procent v Knihobotu drží investiční skupina Miton a většinový podíl dál patří Dominiku Gazdošovi a jeho bratrovi Davidovi. „Hledáme dalšího investora na výrazně větší investiční kolo, než proběhlo dosud,“ uvedl Gazdoš s tím, že k Mitonu by ideálně rád přidal dalšího investora ze zahraničí, který by pomohl s expanzí na německém trhu.