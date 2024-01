Kocovina po oznámení bitcoinových ETF. Cena kryptoměny klesá a klesat bude dál, říkají analytici

Uložit 0

Investice do bitcoinu se minulý týden otevřela více lidem. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila bitcoinové ETF, burzovně obchodované fondy, na což čekal celý svět krypta. Předcházelo tomu sice fiasko s falešným ohlášením tohoto rozhodnutí, nicméně revoluce nakonec opravdu dorazila. Očekávání před oznámením od SEC byla veliká, vývoj po něm se ale podle expertů dal čekat také – cena bitcoinu nyní klesá a analytici předpovídají, že by tento týden mohla spadnout až ke 38 tisícům dolarů.

Od čtvrtka, kdy se s bitcoinovými ETF začalo obchodovat, cena nejpopulárnější kryptoměny podle serveru CoinDesk klesla o pět procent na necelých 43 tisíc dolarů v době vydání tohoto článku. Podle agentury Bloomberg hodnota bitcoinu padala čtyři dny v kuse, což je nejdelší taková série za poslední měsíc.

Výprodej by měl v nejbližší době pokračovat, upozorňuje analýza společnosti 10x Research citovaná serverem CoinDesk. Uvádí, že by se bitcoin mohl dostat k ceně 38 tisíc dolarů, kde by podle analytiků z 10x Research mohl jeho pád skončit. Podobně to vidí i tržní analytik Tony Sycamora, kterého citovala agentura Bloomberg. Ten uvedl, že část expertů takový vývoj čekala.

Dochází k němu totiž ve chvílích, kdy cena aktiva, v tomto případě bitcoinu, nejprve vyšplhá na rekordní hodnotu, ale ukazatele, které se používají k předpovědi jeho chování, tento extrém nereflektují. Právě to se stalo nejpopulárnější kryptoměně, která se minulý týden v souvislosti s oznámením revolučních ETF dostala na nové maximum za poslední dva roky, když překročila hranici 49 tisíc dolarů. Ukazatele tomu ale neodpovídaly a cena následně opravdu začala klesat, vysvětluje CoinDesk.

ETF vázané na spotovou cenu bitcoinu jsou vnímané jako revoluce. Na jednu stranu otevírají možnost investovat do kryptoměn daleko širší mase lidí. Odborníci jim však vyčítají, že jdou směrem odporujícím základním stavebním kamenům této kryptoměny, jak ve svém komentáři pro CzechCrunch popsal ekonom a prorektor Karlovy univerzity Ladislav Krištoufek.

Navzdory tomu se už objevily hlasy, které chtějí obdobu bitcoinových ETF zavést i u jiných kryptoměn. Ředitel investičního giganta BlackRock Larry Fink uvedl, že by stálo za to zavést burzovně obchodované fondy pro ether, kryptoměnu, na které je založen blockchain Ethereum.