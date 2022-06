Komerční banka pokračuje ve startupovém tažení. Do českého Lemonera vkládá přes 300 milionů

Mluví se o tom roky, moc řešení ale není. I když celý segment e-commerce dlouhodobě roste a působí na něm tisíce firem, kvůli specifičnosti oboru má většina z nich problém s financováním. Banky e-shopům nerozumí a nedokážou jim tak nabídnout relevantní úvěrové produkty, aby dokázaly vykrýt potřebný cash flow, například když nakupují zásoby na sezonu. S problémem se před třemi lety rozhodl popasovat startup Lemonero, který od té doby profinancoval stovky milionů korun na vyšších stovkách e-shopů a nyní se s velkou investicí od Komerční banky chystá dobýt také západní trhy.

Komerční banka přes svoji dceřinou společnost KB Smart Solutions do Lemonera poprvé prostředky vložila již koncem roku 2020, kdy ve startupu získala podíl jedenáct procent. Nyní tento podíl navyšuje na 24,99 procenta. Ani jedna ze stran oficiálně výši transakce nekomentuje, podle informací CzechCrunche se ale částka pohybovala v rozmezí přibližně 300 až 350 milionů korun.

„Cílem Lemonera je podpořit malé a střední e-shopy kapitálem, který jim pomůže v růstu a zabrání zbytečnému krachu. Dnes víme, že až 60 procent e-commerce hráčů předčasně skončí kvůli nedostatku nebo nedostupnosti externího kapitálu, což je velký problém. V Česku a na Slovensku jsme úspěšně ukázali, že Lemonero skvěle funguje a pomáhá v růstu nejen e-shopům, ale celému e-commerce trhu. Teď jdeme tuto vizi s pomocí Komerční banky uskutečnit i v Evropě,“ říká k dokončenému seed kolu zakladatel a ředitel Lemonera Jan Laštůvka.

Lemonero financování e-shopům nabízí na několik kliknutí, a to do výše, kterou si mohou dovolit. K vyhodnocování žádostí využívá umělou inteligenci, jež stanoví nabídku úvěru na základě reálných výkonových dat firmy. Podle vyjádření startupu celý proces vyřízení nezabere více než deset minut a schváleno je osmdesát procent ze všech žádostí.

Foto: Lemonero Luboš Malík (Lemonero), David Formánek (KB), Jan Laštůvka (Lemonero), Jiří Přibyl (KB SmartSolutions), Dita Pasquier (KB) a Patrik Nový (KB SmartSolutions)

Splácení následně probíhá formou měsíčních splátek nebo od nedávna také prostřednictvím takzvaného revenue based financingu, kdy se splátky platí jen z reálně uskutečněných obchodů. Splácení je tak přímo svázané s obratem e-shopu a nezatěžuje jeho výkon například mimo sezonu.

Právě takové řešení nabízí Lemonero v rámci embedded financingu, kdy produkt zákazníkům třetí strany poskytují pod svojí značkou. Financování na základě tržeb tak už nabízí ve spolupráci s platební branou GoPay, skrze jejíž systémy jsou půjčky placeny. Kromě toho Lemonero v nabízení financí e-shopům spolupracuje také s Mallem či jedničkou e-commerce trhu Alzou.

„Od roku 2021 jsme profinancovali stovky milionů korun na vyšších stovkách e-shopů. Letos meziročně rosteme o více než 500 procent, jen v prvním kvartálu jsme profinancovali více než za rok 2021. Máme 70% retenci zákazníků, což dokazuje maximální spokojenost se službou a naplnění potřeby trhu, která zde je a byla. Primárně se nám daří financovat e-shopy z micro a malého segmentu, pro nějž je přístup k růstovému kapitálu nejsložitější. A to byl celou dobu náš cíl,“ komentuje Laštůvka pro CzechCrunch.

Startupové spolupráce Komerční banky

„Lemonero je pro nás skvělým partnerem, jelikož e-commerce vnímáme jako sektor, který neustále nabírá na významu. Obzvláště segment malých a středních, nebo dokonce i nově vznikajících e-shopů vnímáme jako zralý pro fintechovou revoluci v oblasti financování,“ říká David Formánek, člen představenstva Komerční banky. „Spolupráce zároveň doplňuje transformaci Komerční banky na přední digitální banku,“ dodává Patrik Nový, ředitel KB Smart Solutions.

Pro banku je investice dalším potvrzením výrazných aktivit ve startupovém světě. Kromě Lemonera před dvěma lety v jedné z největších fintechových investicí Česka podpořila také Roger, čímž pomohla nabořit dlouho udržovaný mýtus o nekompatibilitě tradičních institucí a startupů. Desítky milionů pak počátkem letošního roku investovala do startupu Finbricks, který propojuje platební systémy. Startupovou, byť ne investiční spolupráci navázala také s Fidoo, jež pomáhá s digitalizací firem.

Samotné Lemonero je přitom zatím ztrátové, veškeré tržby investuje zpátky do firmy, budování týmu a expanze. Break-even, tedy překlopení do černých čísel, očekává v horizontu příštích čtyřiadvaceti měsíců, záležet však bude na rychlosti expanze. Právě na ni se teď chce startup zaměřit nejvíc.

Získaná investice byla ve formě kombinace ekvitního a dluhového financování. Část Lemonero využije i přímo na financování e-shopů, další také na rozšíření služby do zahraničí. V první vlně na přelomu letošního a příštího roku zamíří do Francie a Nizozemska, výhledově na přelomu let 2023 a 2024 plánuje vstup do německy mluvících zemí a dalších států střední a východní Evropy.

Aktuální expanzní kroky startupu přímo souvisí s geografickou pozicí francouzské skupiny Société Générale, matky Komerční banky. „Další kroky závisí na aktuální situaci a atraktivitě trhů pro aktivity Lemonera. Expanze do zahraničí je průběžný proces a podléhá jakémusi přirozenému vývoji. Jednoznačná ambice je ale vstup na hned několik dalších evropských trhů postupně,“ komentuje Nový.