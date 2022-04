Platební brána GoPay spojí síly s českým startupem Lemonero, nabídnou tisícům e-shopů financování

Dvě třetiny českých e-shopů potřebují kapitál na rozjezd, provoz, či růst svého podnikání, tradiční bankovní instituce a ostatní poskytovatelé úvěrů je však nedokážou adekvátně obsloužit. Takové dění na trhu pozoruje tuzemský fintechový startup Lemonero, jenž hráčům v e-commerce nabízí možnost rychlého financování na základě dat o výkonu obchodu. Od června spustí spolupráci s platební bránou GoPay.

Největší platební systém a poskytovatel platební brány u nás rozběhne testovací provoz GoPay Financing na základě takzvaného embedded financování, kdy je služba nabízená externím provozovatelem pod vlastní značkou. S Lemonerem už takovým způsobem v Česku spolupracuje od loňského dubna Mall a od listopadu také jednička trhu Alza.

Financování tak u GoPay bude jako doplněk plně integrováno uvnitř systému a jeho aktivace probíhá zdarma na pár kliknutí v administraci platební brány. Novinkou je pak „revenue based“ model, kdy splácení probíhá z každé transakce provedené přes platební bránu ve výši, kterou si určí klient.

Na možnost financování dosáhnou i firmy, které na trhu působí méně než rok. Řešení se totiž opírá o data a výkon obchodu, jež zpracovávají algoritmy umělé inteligence. Možnou maximální výši úvěru stanovují na základě obratů a dalších parametrů. V případě schválení žádosti, což nastává v 80 procentech případů, bude mít podnikatel peníze na účtu do deseti minut.

Foto: Lemonero Jan Laštůvka, spoluzakladatel a ředitel startupu Lemonero

„Hlavní přidanou hodnotou embedded financování od Lemonera je pro nás podpora růstu našich klientů, kteří by se jinak museli spoléhat pouze na svůj vlastní kapitál. Ten mnohdy nestačí k tomu, aby naplnili svůj reálný potenciál a splnili si sny a stanovené cíle. V neposlední řadě ale nově poskytovaná služba zamezí úbytku klientů a sníží počet zbytečně zaniklých e-shopů. To vše povede k celkovému růstu tuzemské e-commerce,“ říká deputy CEO GoPay Michal Babouček.

Testovací provoz služby začne od června, kdy budou mít možnost čerpat financování předem vybraní klienti. V létě se pak GoPay Financing otevře všem klientům platební brány, kterou jen v tuzemsku využívá přes 18 tisíc e-shopů. Společnost očekává, že touto službou zlepší situaci v podfinancovaném e-commerce segmentu.

Plán profinancovat miliardu

Lemonero od svého vzniku v roce 2019 poskytlo financování v souhrnné výši přes 150 milionů korun více než 500 e-shopům, fintech na dobývání nejenom tuzemského trhu získal také podporu od Komerční banky. Pro loňský rok měl v plánu překonat ve financování hranici 250 milionů korun, oficiálně však uvádí jen počet nově financovaných e-shopů a k nim se vztahující částku. Celkovou profinancovanou částku tak nekomentuje.

„Máme i vysokou míru opakovaného čerpání, ale tu nezahrnujeme, protože každý e-shop počítáme jedenkrát v daném roce,“ reaguje pro CzechCrunch ředitel Lemonera Jan Laštůvka na dotaz, jestli se stanovený plán podařilo naplnit. Pro letošek přitom startup chce profinancovat miliardu korun.

„Je to právě díky rozšíření poolu v rámci partnerství s GoPay. Plus také spuštění slovenského trhu a dalších plánovaných českých partnerů v tomto roce. Značnou měrou se ale budou podílet i nově spuštěné zahraniční země, jež jsou v plánu dvě, prozatím ale nemohu blíže specifikovat, které to jsou,“ říká Laštůvka.

Samotné Lemonero nabízí úvěry několika způsoby. Větší podíl financování prochází platformou přímo přes rozšíření na platformách jako Shoptet, Eshop-rychle nebo Upgates. Embedded spolupráce s Mallem a Alzou tak zatím tvoří jen menšinu poptávek. „Hodně to ale začne otáčet právě GoPay, přes který bude probíhat i přímý scoring na datech. Na rozdíl od Mallu a Alzy, kde je potřeba vždy připojit pro scoring i e-shop,“ popisuje spoluzakladatel Lemonera.

„Takže z dlouhodobého hlediska se chceme určitě ubírat směrem white label produktu a embedded služby. Je to lepší pro všechny tři strany. Partner nabízí plnohodnotný finanční produkt pod svou značkou, je tam vyšší konverzní procento a úvěrová angažovanost e-shopů, tudíž jich více zafinancujeme a pomůžeme jim růst. Z toho těží jak oni, tak partner, tak také samotné Lemonero,“ dodává Laštůvka.