Komunity se ptáme na názory a má velký dopad na vývoj naší investiční platformy, říká šéf Portu

Početné komunity se v mnoha oblastech stávají nedílnou součástí firem a jejich rozvoje. „Komunitu jsme začali budovat ještě před tím, než jsme vůbec Portu spustili naostro,“ vysvětluje šéf investiční platformy Portu Radim Krejčí. S více než deseti tisíci členy je neustále v kontaktu a bude také jedním z hostů našeho eventu z populární série People First, která se právě na komunity zaměří.

Naše akce se všeříkajícím názvem Komunita jako klíč k úspěchu se koná v pondělí 15. května od 17.30 hodin v pražské Spojka Events Karlín a spolu s Radimem Krejčím na ní vystoupí také Eva Pavlíková z Česko.Digital, Martin Bolek z Purple Technology, Michal Hubík z Aktinu, Jaroslav Vavřina z Harley-Davidson Praha, komunitní expert Daniel Franc a Jakub Macura s Adamem Křenkem z LMC.

Na téma budování komunit se podíváme jak z pohledu podpory náboru, tak zlepšení angažovanosti a spokojenosti lidí ve firmě. Zaměříme se také na to, jak může takzvaný „community building“ pomoci s růstem vaší značky nebo celého byznysu. Vstupenku na akci si můžete koupit přímo na našem webu.

Jak může komunita pomoci už při samotném rozjezdu firmy? To v krátkém rozhovoru nastiňuje Radim Krejčí. Do většího detailu se spolu s dalšími ponoří již v pondělí.

Proč jste se v Portu rozhodli rozjet vlastní komunitu?

Komunitu jsme začali budovat ještě před tím, než jsme vůbec Portu spustili naostro. Chtěli jsme získat zpětnou vazbu a získat cenné poznatky, které nám pomohly platformu budovat. Zároveň jsme si tím získali i první klienty.

Jak svou komunitu řídíte a pracujete s ní?

Hlavním centrem je pro nás samotná platforma Portu, kde máme prostor s lidmi komunikovat, a poté hlavně skupina Investor na Portu na Facebooku, ve které je aktuálně skoro 11 tisíc lidí. Na začátku jsme debatu řídili, ptali se členů na jejich názory k vývoji aplikace nebo jaké funkce by rádi přidali a podobně. Komunita měla velký dopad na samotný vývoj Portu. A má doposud.

Stále ve skupině zveřejňujeme některé informace dříve než jinde, ptáme se na názory nebo hledáme dobrovolníky na testování. Pořádáme i různé online webináře či offline setkání investorů na Portu, kam může kdokoliv přijít, setkat se s námi osobně, zeptat se na cokoliv a užít si hezký čas.

Jak motivujete uživatele, aby byli v rámci komunity aktivní?

Snažíme se reagovat na dotazy, zapojovat se do diskuze, být proaktivní a hlavně naslouchat. Tím má celá komunita velký dopad na to, jakým směrem se bude Portu vyvíjet. A to je dostatečná motivace k tomu, aby byli členové aktivní. Každý jeden názor můžeme vzít a použít. Zároveň se snažíme vzdělávat a posouvat finanční a investiční znalosti každého, kdo s námi investuje. V komunitě také hledáme různě dobrovolníky k testování aplikace nebo třeba do reklam. Díky tomu mají členové možnost nahlédnout pod pokličku Portu nebo se objevit v televizní reklamě.

Využíváte komunitu především jako akviziční nástroj?

Komunita pro nás není primárně akviziční nástroj. Spíš se na ni díváme jako na šiřitele brandu, brand ambasadory. Zjednodušuje nám práci, pomáhá s vývojem, ukazuje nám, jakým směrem se vydat. Komunita také pomáhá nováčkům na Portu nebo vůbec těm, kteří chtějí začít investovat. Každý se může zapojit a zjistit, co ho zajímá.

Osvědčily se vám nějaké nástroje?

Žádné speciální nástroje na řízení komunity nepoužíváme. Snažíme se komunikovat lidsky, a byť jsme digitální platforma, tak se nám osvědčil osobní a lidský přístup bez automatizovaných šablonovitých odpovědí. Každá odpověď, každá interakce s klienty a uživateli je tak unikátní, což je pro nás sice velmi náročné, ale zároveň velmi ceněné ze strany investorů a kontrastující s přístupem velkých bank nebo tradičních konkurentů.

Partnerem události Komunita jako klíč k úspěchu jsou společnosti Welcome to the Jungle, Purple Technology a LMC.