Končí éra mnoha předplatných? Streamovací služby Disney+, Max a Hulu se v Americe spojí do jednoho balíčku

Společnosti Disney a Warner Bros. Discovery jsou v zábavním průmyslu konkurenty, ale tentokrát spojují síly. A také své streamovací služby. Už v létě chtějí nabídnout balíček, ve kterém diváci dohromady dostanou Disney+, Hulu a Max. K předplacení sjednocené trojslužby má stačit účet na jediné z platforem. Novinka se prozatím představuje pouze ve Spojených státech.

Blíží se první velký krok v konsolidaci streamovacího trhu? Před pár lety byli lidé nadšení z toho, že si předplatili jediný Netflix a mohli snadno sledovat oblíbené filmy a seriály online. Dnes už jsou často otrávení z hromady streamovacích služeb s roztříštěným obsahem a zvyšujícími se cenami předplatného. Což kolikrát vede k velkému přehodnocování ze strany uživatelů. Nyní přichází přirozená – a první velká – reakce provozovatelů.

Warner Bros. Discovery spolu s Disney od letošního léta přidají ve Spojených státech do nabídek svých streamovacích služeb Max, Hulu a Disney+ nový druh předplatného, který nabídne přístup ke všem třem těmto platformám. K mání má být standardní verze balíčku i levnější varianta s reklamami. Účty a aplikace dílčích služeb zůstanou v rámci balíku oddělené.

Propojování není úplnou novinkou. Američtí uživatelé, kteří si platí jak Hulu, tak Disney+ (obě patřící pod Disney), už přístup k obsahu z prvně jmenované služby na Disney+ mají. „Díky našemu novému partnerství získají předplatitelé přístup k filmovým blockbusterům, původní tvorbě a třem rozsáhlým knihovnám s obsahem od těch nejlepších značek,“ uvedl Joe Earley z vedení společnosti Disney Entertainment.

Mezi značky, jež spojení obsáhne, patří stanice či studia ABC, CNN, DC, Discovery, Disney, Food Network, FX, HBO, HGTV, Hulu, Marvel, Pixar, Searchlight, Warner Bros a další. „Nová nabídka pomůže s navýšením počtu předplatitelů i s jejich udržením. Výhodné spojení služeb představuje působivý plán pro budoucnost zábavního průmyslu,“ okomentoval spojenectví Jean-Briac Perrette zodpovědný za streamovací služby ve Warner Bros. Discovery.

Pokud se osvědčí za oceánem, prozatím pouze americké plány by se mohly promítnout i do Česka. Podobně jako tomu bylo u jiných iniciativ v minulosti. Také na českém trhu se například rozšířil boj Netflixu proti sdílení hesel, stejně tak do Česka už 21. května dorazí proměna streamovací služby HBO Max pouze na Max. Téma spousty předplacených služeb navíc nedávno rozebírali Ondřej Holzman a Luboš Kreč v podcastu CzechCrunche Money Maker.