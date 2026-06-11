Konec hledání jablka v systému. Albert zavádí chytré pokladny, s rozpoznáním zboží pomůže umělá inteligence
Zdržování se v prodejnách kvůli zdlouhavému vyhledávání pečiva, ovoce a zeleniny na obrazovce končí. V Albertu to za zákazníka udělá chytrý software.
Albert jako první maloobchodní řetězec v Česku nasazuje na samoobslužné pokladny umělou inteligenci, která automaticky rozpoznává zboží bez čárového kódu, typicky pečivo, ovoce či zeleninu. A tak už by se zákazníci neměli zdržovat ručním vyhledáváním produktů na obrazovce. Technologie se začne v prodejnách objevovat postupně, a to na základě pilotního provozu, který loni na podzim proběhl v pěti obchodech v Praze, Brně a Plzni.
Na pokladnách s obsluhou řetězec systém využívá už delší dobu, a to ve všech svých 350 prodejnách. Podle firmy nasazení na samoobslužných pokladnách zrychlí odbavení nákupu a omezí chyby při ručním zadávání položek. „Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií. Jen v tomto roce do modernizace našich prodejen investujeme přes 2,5 miliardy korun,“ uvedl ředitel komunikace firmy Jiří Mareček.
Tento systém rozpoznávání produktů už stihl získat několik ocenění a jeho technologie zaujala i mimo Česko. Albert za ni letos získal například evropskou cenu RETA Awards v kategorii umělé inteligence, kterou uděluje německý EHI Retail Institute, a v tuzemsku k ní přidal titul Inovátor v obchodě z konference Retail Summit a ocenění ze soutěže Mastercard Obchodník roku 2025.