Konec plastových karet. Hotely Orea jsou první síť v Česku, kde odemknete pokoj telefonem nebo hodinkami
Česká skupina Orea Hotels & Resorts nasazuje mobilní klíče zatím ve dvou hotelech, do konce roku je chce mít v pěti. Fungují na iOS i Androidu.
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Hotelová skupina Orea začíná svým hostům otevírat pokoje telefonem nebo chytrými hodinkami. Mobilní klíč si host uloží přímo do digitální peněženky, tedy na stejné místo, kde má platební karty. Podle firmy jde o první nasazení tohoto typu u české hotelové značky. Novinka zatím běží v pražském Orea Place Seno a v krkonošském Orea Resortu Sklář, do konce roku by se měla rozšířit do dalších dvou hotelů v Praze (Pyramida, Andel’s) a jednoho na Šumavě (Horizont).
Systém navazuje na webovou aplikaci MyOrea, přes kterou se hosté odbavují online, kontrolují a platí účet nebo si rezervují doplňkové služby. Po přiřazení pokoje si v ní mohou klíč stáhnout a přidat do peněženky v zařízení s iOS nebo Androidem. Recepce přitom stále musí ověřit totožnost hosta podle dokladu a plastová karta zůstává na pokoji kvůli aktivaci elektřiny. Odemykání funguje i bez připojení k internetu, u podporovaných iPhonů až pět hodin po vybití baterie.
Orea digitální klíče nasazuje postupně hotel po hotelu kvůli kompatibilitě se stávajícími zámkovými systémy. „Digitalizaci v Orea nevnímáme jako náhradu osobního servisu, ale jako způsob, jak hostům zjednodušit pobyt a našim týmům uvolnit ruce od zbytečné administrativy,“ říká generální ředitel Orey Gorjan Lazarov.