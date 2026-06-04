Konec zdlouhavých prohlídek. Pražská O2 arena zavádí bezpečnostní brány, kterými jen projdete
Od září projdou návštěvníci pražských hal bezpečnostní kontrolou plynule. V O2 areně nebo O2 universu už nebude potřeba odkládat osobní věci.
U hlavních vchodů do pražské O2 areny a O2 universa bude od letošního září nainstalován zatím blíže nespecifikovaný počet nových průchozích bezpečnostních bran. Systém od americké společnosti Evolv Technology má urychlit odbavování návštěvníků na kulturních, sportovních i kongresových akcích. Česká republika se stane první zemí v regionu, která tuto technologii nasadí, a zařadí se tak vedle trhů, jako jsou Velká Británie, Francie nebo Německo.
Americká technologie kombinuje pokročilé senzory a umělou inteligenci k detekci skrytých zbraní a zakázaných předmětů. Návštěvníci, kteří u sebe nemají nic nepovoleného, budou moci rámy projít plynule bez nutnosti zastavení, odkládání osobních věcí a následné fyzické prohlídky. K té bezpečnostní personál přistoupí pouze v případě, že systém danou osobu označí. Technologie si už počátkem letošního roku prošla v Praze testovacím provozem.
Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti Bestsport, která patří do skupiny PPF a vlastní O2 arenu, O2 universum i přilehlý hotel Stages, k nasazení uvedl, že hlavním cílem je plynulejší a komfortnější odbavení davů při zachování přísných bezpečnostních standardů: „Od září nabídneme návštěvníkům výrazně rychlejší, pohodlnější a modernější vstup na naše akce. Bezpečnost zůstává naší nejvyšší prioritou.“