Přihodit si do internetového košíku nejen elektroniku a další spotřební zboží, ale klidně i chléb, šunku, máslo, rajče a jakékoliv další potraviny se stalo v mnoha českých domácnostech v posledních letech standardem. Na vzestupu jsou online supermarkety, které doručují nákupy až domů, a obsluhují stále více zákazníků. K těm na východě České republiky se nyní po delší odmlce vrátil také Košík.cz. Na rozdíl od svých nejbližších konkurentů se však stále nechce podělit o to, jak se jeho byznysu ve skutečnosti daří a co plánuje dál.

„Plníme své slovo, vracíme se na Moravu. Sice nám to i s ohledem na pandemickou situaci posledních dvou let trvalo trochu déle, než jsme čekali, ale jsme zpět v plné síle,“ uváděl před dvěma měsíci v tiskové zprávě Tomáš Jeřábek, výkonný ředitel Košík.cz, když oznamoval expanzi služeb do Ostravy, Havířova či Frýdku-Místku. Co ale přesně znamená, že je jeho firma v plné síle – kromě toho, že se po čtyřleté odmlce vrací do Moravskoslezského kraje –, však není úplně jasné.

Zatímco největší český online supermarket Rohlik.cz v čele s Tomášem Čuprem oznámil, že v uplynulém roce utržil na všech trzích 12 miliard korun a jen v Česku, kde je již v zisku, letos útočí na 10 miliard, a online nákupy Tesca v roce 2020 vyrostly zhruba na tři miliardy, u Košíku můžeme pouze odhadovat, zda se mu daří růst alespoň v podobném tempu jako jeho konkurentům. Dlouhodobě ztrátová firma se v posledních letech odmlčela a vyjadřovat se k jejím výsledkům a dlouhodobým plánům nechtějí ani její šéfové, ani její akcionáři. Těmi jsou Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem a skupina Rockaway Jakuba Havrlanta.

Otevřeně naposledy o číslech hovořil ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Tomáš Jeřábek na konci roku 2018. Tehdy byl v čele Košíku teprve několik měsíců, když převzal jeho otěže v květnu téhož roku. „V příštích dvanácti měsících bychom měli udělat kolem 1,4 miliardy korun na obratu,“ říkal Jeřábek. Měl tím na mysli rok 2019 a přiznával, že původní cíle musela firma zásadně proměnit a snížit. Historicky mluvili například o miliardovém obratu už v roce 2017. „Nově jsme si nastavili, že bychom se měli do černých čísel dostat během příštího roku, pravděpodobně v jeho druhé polovině,“ doplňoval.

Foto: Košík.cz Tomáš Jeřábek, šéf online supermarketu Košík.cz

Oficiálně jsou známy a zveřejněny naposledy výsledky za fiskální rok 2018, který trval od dubna 2018 do března 2019. Během nich Košík.cz utržil 637 milionů při ztrátě ve výši 284 milionů. Ztráta byla přitom prakticky stejná jako rok předtím, tržby se meziročně navýšily o zhruba 83 procent ze 347 milionů korun. Podle výroční zprávy E-commerce holdingu, pod něhož v rámci skupiny Mall Group spadal právě Košík.cz, se ztráta pod 200 milionů korun nedostala ani v následujícím fiskálním roce. Velikost tržeb ani bližší informace o hospodářských výsledcích pro tento či další roky však nikdo z firmy dlouhodobě komentovat nechce.

Na dotazy CzechCrunche nereagoval jak Tomáš Jeřábek a jeho kolegové z Košík.cz, tak ani zástupci Rockaway Capital a společnosti EC Investments, za níž stojí miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Právě tyto dvě entity jsou dnes jedinými vlastníky online supermarketu, který původně působil pod internetovou skupinou Mall Group. V ní měla před jejím loňským prodejem polskému Allegru podíl vedle Rockaway (20 %) a EC Investments (40 %) také finanční skupina PPF rodiny Kellnerových (40 %). Košík však byl z Mall Group vyčleněn už na začátku roku 2021 a nebyl tedy součástí transakce.

Loni v březnu byla firma vyčleněna se stejnou akcionářskou strukturou zmíněnou výše, ale v průběhu roku z ní vystoupila PPF a většinovým vlastníkem se stala společnost EC Investments. Ta v Košíku aktuálně prostřednictvím vehiklu M Fresh Holding 1 drží 80 procent, zbylých 20 procent připadá skupině Rockaway. Stejný vehikl pak nedávno provedl miliardovou investici do českého startupu DoDo Michala Menšíka, který s Košíkem dlouhodobě spolupracuje, ale rozvoz potravin a dalších zásilek zajišťuje i pro konkurenční supermarkety a další zákazníky.

Staronoví majitelé se loni nechtěli ani k proměně akcionářské struktury, ani chystaným plánům příliš vyjadřovat, což platí dodnes. Krátký komentář poskytl jen šéf Košíku Tomáš Jeřábek, avšak do velkého detailu nešel. „Změny v investorské struktuře v současnosti nijak nemění misi Košíku. Jedeme dál, rosteme a naplňujeme cíle, kvůli kterým jsme vznikli. Hodně na sobě teď pracujeme – situace na trhu už je zase jiná než před rokem, takže opět šlapeme do zlepšení služby a zákaznického zážitku,“ uvedl loni v červenci Jeřábek.

Pikantní na Jeřábkově nástupu do Košíku bylo, že dříve působil v konkurenčním Rohlíku. Od jeho zakladatele Tomáše Čupra si pak po přestupu nejednou vyslechl, že Košík pod Jeřábkovým vedením Rohlík s některými novými službami akorát kopíruje. Oba supermarkety mnohdy přicházely na trh s podobnými novinkami a předháněly se v tom, kdo bude první. Co se však zatím Košíku nedaří kopírovat, je právě byznysová stránka věci. Do zisku se zatím online supermarket podle informací CzechCrunche stále nepodařilo překlopit a jistá už není ani jeho pozice dvojky na trhu v tržbách.

Pozměněná akcionářská struktura měla podle informací CzechCrunche taktéž proměnit to, kdo na rozvoj celé Košíku primárně dohlíží. V rámci původní Mall Group totiž měla roli řídícího akcionáře skupina Rockaway Jakuba Havrlanta, byť držela menšinový podíl. Po převzetí většinového podílu se však do řídící role postavili manažeři od Křetínského s Tkáčem, kteří s vývojem online supermarketu neměli být příliš spokojení. Konkrétní opatření však zatím minimálně navenek příliš vidět nejsou. Rockaway se mezitím stáhlo a místo Košíku aktivně rozvíjí jiný online supermarket Bringmeister, který působí v Německu a skupina ho koupila před rokem.