Kratos se vrací, znovu a znovu. Vyšel bezplatný přídavek k poslednímu dílu hry God of War

Vánoce jsou už za rohem a vývojáři ze studia Santa Monica si připravili dárek pro fanoušky videoherní série o holohlavém válečníkovi Kratovi. V úterý vydali přídavek k poslednímu dílu série God of War: Ragnarök, který má podtitul Valhalla. Nabízí epilog k jedné z nejúspěšnějších videoher loňska, který přináší nové mechaniky, nepřátele i příběh. To vše pro majitele původní hry zdarma.

Pro mnoho hráčů to bylo hlavní překvapení večera, kdy se minulý týden udílely The Game Awards, ceny pro ty nejlepší hry letošního roku. U série God of War nejsme zvyklí na menší přídavky neboli DLC, a tak když se v promítaném videu objevil svalnatý Sparťan, který lákal na nové dobrodružství, ozval se v losangeleském sále bouřlivý jásot. Ničitel bohů Kratos se vrací v příběhu, který těsně navazuje na díl Ragnarök a prozkoumává jeho nejistoty i vzpomínky.

Vývojáři navíc (příjemně) překvapili ještě jednou, když oznámili, že doplněk je pro majitele původní hry ve verzi na PlayStation 5 i 4 zdarma: „Jako fanoušci našich fanoušků s radostí oznamujeme, že 12. prosince vydáváme jako dárek pro naše hráče bezplatné DLC God of War Ragnarök: Valhalla.“

Rozšíření původní hry sice kráčí v jejích stopách co se týče příběhu, ale prozkoumává zcela nový žánr: roguelite. Valhalla tak ukazuje Krata, který postupuje tajemným světem, sbírá zkušenosti i vzácné suroviny, ale vždy, když zemře, se vrátí na začátek. Původní série se přitom vyznačuje hack’n’slash souboji, kdy hráč především rube hlava nehlava a občas vyřeší i nějakou tu logickou hádanku. Valhalla ovšem oboje kombinuje a přináší svěží fúzi, která potěší nejen fanoušky novějších dílů série, ale i těch starších, které se odehrávají ještě v Řecku.

Když se Kratos před pěti lety „přestěhoval“ ze slunného jihu na mrazivý sever a vyměnil i mytologii a bohy, kteří se v God of War objevují, určitou část fanoušků to rozladilo. Válečníkovi přibyl plnovous a syn, začal být přemýšlivější. Valhalla však skutečně funguje jako epilog, který navíc spojuje oba světy.

Krata do Valhally, kde smrt neznamená konec, ale prostor ke zlepšení, pozval záhadný dopis. Když se hráč dozví, kdo byl odesílatel, začne odkrývat i víc o samotném Kratovi – o jeho zklamáních nebo pochybnostech.

Ten, kdo hrál prapůvodní díl, který vyšel v roce 2005 na konzoli PlayStation 2, si zřejmě bude pamatovat spor s úhlavním nepřítelem, bohem války Arem. Nebo momenty, kdy dnes už vyrovnanější Kratos byl ještě plný hněvu a neměl problém ignorovat smrt a trápení „obyčejných“ lidí stojících mu v cestě. Valhalla tak občas pomrkává na fanoušky easter eggy, třeba ve formě krátké vzpomínky na jistého kapitána lodi, ale Kratovu minulost využívá i mnohem komplexněji. V podstatě jako ústřední příběhovou linku.

Ta nakonec není pouhým kořením samotného kuchání nepřátel, ačkoliv souboje pořád mají rozhodující slovo. Kratos do nich přichází se všemi odemčenými dovednostmi, které mohl mít v základní hře, i s trojící zbraní: sekerou, čepelemi a kopím. Průchody Valhallou však nejsou stejné, jak už to u roguelite her bývá pravidlem.

Za zabíjení nepřátel hrdina získává jednak speciální suroviny, které mu i po smrti zůstávají a pomáhají mu trvale vylepšovat sílu nebo maximální zdraví. A také otevírá truhly, ve kterých nachází dočasné vylepšení ve formě glyfů nebo třeba nové talismany s neobvyklými efekty. Sám hráč si pak nastavuje, který štít si s sebou vezme nebo jaký typ odměny by v truhle uvítal. Čím víc se zlepšuje, tím dál se dostává a dozvídá se, co vlastně v podivném světě dělá.

Tahle experimentální jednohubka možná neoslní zaryté fanoušky žánru roguelite, ale potěší především ty, kdo si oblíbili samotnou sérii God of War. Ostatně pro ně je i přímo určená. Kratovo umírání a opětovné vracení se na začátek má kvality jako předchozí, plnohodnotný titul – ať už z hlediska soubojů, hereckých výkonů nebo vyprávění.