Křetínský posílil ve francouzském Fnac Darty. S podílem v hodnotě 5,6 miliardy je největším akcionářem

Když máte akcie za 5,6 miliardy korun, jste největším akcionářem francouzského řetězce Fnac Darty. Právě takovou pozici mají nově Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem, kteří začali do maloobchodní sítě prodávající knihy, hudbu či elektroniku investovat zhruba před rokem. Po nákupu dalších akcií už ve Fnac Darty drží podíl přesahující pětadvacet procent. Ve středu to oznámil francouzský úřad pro regulaci finančního trhu AMF. Ten zároveň uvedl, že Křetínský hodlá pokračovat ve zvyšování svého podílu, ale že nemá v úmyslu do konce léta převzít nad firmou kontrolu.

Akcie francouzského řetězce nakupuje český miliardář prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment, v níž investuje společně se svým slovenským parťákem Patrikem Tkáčem. Do Fnac Darty, kterému dříve patřil český Datart, vstoupili poprvé začátkem loňského roku. V létě pak přikoupili další akcie a stali se druhým největším akcionářem firmy. Tehdy měl jejich pětinový podíl hodnotu 5,4 miliardy korun. Teď se podíl zvýšil na 25,03 procenta a jeho hodnota v přepočtu činí zhruba 5,6 miliardy korun. Cena akcií Fnac Darty je od loňského července o 15 procent níže.

Největším akcionářem firmy byla dosud německá společnost Ceconomy. Když letos v únoru přišel francouzský zpravodajský kanál BFM Business s informací, že by česko-slovenští investoři mohli podíl Ceconomy převzít a získat ve Fnac Darty kontrolní podíl, akcie na pařížské burze významně posílily. Kontrolní podíl prozatím Křetínský s Tkáčem nezískali, ale pokud by se tak v budoucnu rozhodli učinit, mohlo by to vést ke stažení akcií francouzského řetězce z burzy. Podle AMF to však zatím Vesa minimálně do konce léta nemá v plánu a zároveň prý ani nebude vyžadovat nominaci jednoho či více kandidátů do představenstva.

Fnac Darty provozuje síť čítající téměř tisícovku obchodů a kromě Francie působí také v několika dalších západoevropských zemích, dále v Tunisku, Kongu nebo Kataru. Minulý měsíc firma oznámila, že její hospodaření loni skončilo ztrátou 32 milionů eur (přes 750 milionů korun), a to zejména kvůli soudnímu rozhodnutí ve Velké Británii ohledně společnosti Comet. Tu Fnac Darty prodal rok před jejím krachem v roce 2012 a nyní musí likvidátorovi zaplatit 89 milionů liber (2,4 miliardy korun) za to, že porušil insolvenční pravidla, když obdržel 115 milionů liber v rámci dohody s novými majiteli před ostatními věřiteli.

Ve Francii je Křetínský dlouhodobě velmi aktivní. Minulý týden oznámil mediální konglomerát Vivendi exkluzivní jednání s jednou z firem Křetínského impéria o prodeji vydavatelství Editis, které je druhým největším ve Francii. Jeden z nejbohatších Čechů přitom už drží menšinový podíl ve francouzských novinách Le Monde a prostřednictvím holdingu CMI vlastní také několik francouzských tiskových titulů včetně časopisu Marianne. Křetínskému s Tkáčem patří také část další velké maloobchodní skupiny Casino Guichard-Perrachon. Sám Křetínský má ve Francii ještě dům vedle Elysejského paláce a s Jiřím Šmejcem si pořídili zámeček poblíž Paříže, ze kterého chtějí udělat luxusní hotel.