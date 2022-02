Křetínský a Tkáč investují do francouzské společnosti Fnac Darty

Dravé investiční duo Daniel Křetínský, Patrik Tkáč spatřilo další příležitost. Znovu je to ve Francii, kde již mají několik investic a prvnímu jmenovanému patří také několik médií včetně části známého deníku Le Monde. Tentokrát si česko-slovenští miliardáři vyhlédli společnost Fnac Darty, což je přední maloobchodní prodejce elektroniky a dalších produktů. Křetínského a Tkáčův investiční vehikl Vesa Equity Investment oznámil, že již překročil pětiprocentní hranici podílu. Bližší informace neposkytl, nicméně dosavadní investice by měla přesáhnout miliardu korun.

Společnost Fnac Darty je prodejcem produktů pro volný čas, spotřební elektroniky či domácích spotřebičů. Založena byla už v roce 1957 rodinou Dartyů a za více než šedesát let si prošla poměrně překotným vývojem, několikrát měnila majitele i název, až se nakonec v roce 2016 spojila se značkou Fnac a utvořila současnou skupinu Fnac Darty. Ještě předtím se však angažovala i v Česku a na Slovensku. V roce 2000 koupila téměř dvě třetiny v tuzemském prodejci elektroniky Datartu a vydržela v něm do roku 2014, kdy svůj podíl za pět milionů eur (tehdy 139 milionů korun) prodala zpět zakladatelům.

Dnes je společnost Fnac Darty kótovaná na pařížské burze, kde její tržní hodnota přesahuje 1,3 miliardy eur (kolem 32 miliard korun). Její akcie se sice aktuálně pohybují nejníže za poslední rok, nicméně proti největšímu propadu při startu pandemie jsou více než na dvojnásobku. Finanční výsledky za fiskální rok 2021 bude francouzská firma oznamovat dnes. Rok předtím vykázala tržby ve výši 7,49 miliardy eur s minimálním ziskem, který se po příchodu pandemie propadl. Za druhý kvartál loňského roku firma vykazovala růst zisku i tržeb.

„Tímto nejnovějším přírůstkem v rámci pilíře maloobchodní distribuce pokračuje Vesa v realizaci strategie další diverzifikace investičního portfolia s atraktivními dlouhodobými příležitostmi. Společnost Fnac Darty má díky své renomované značce a uznání zákazníků velmi silnou pozici na domácím francouzském trhu, solidní postavení v zemích Beneluxu nebo na Pyrenejském poloostrově a příležitosti k růstu na mezinárodní úrovni,“ uvedla v prohlášení Vesa, která by se měla dle dostupných informací stát třetím největším akcionářem.

Česko-slovenský investiční tandem Daniel Křetínský a Patrik Tkáč Foto: EPH/J&T/CzechCrunch

Překročení pětiprocentní hranice znamená, že by měla Vesa držet přes 1,3 milionu akcií. Při takovém předpokladu a současné ceně akcií by tak hodnota podílu česko-slovenského investičního dua jistě překračovala zhruba 67 milionů dolarů, tedy 1,5 miliardy korun. Přesná výše podílu však zatím není známa. Dosud měly vyšší podíly ve Fnac Darty jen investiční skupina Indexia a německé Ceconomy, se kterým se již Křetínský a Tkáč potkali při svých investicích do retailové skupiny Metro.

„Investiční teze Vesa Equity Investment se soustředí na skutečně rozvinutou omnichannel nabídku společnosti Fnac, která kombinuje skvělou dostupnost maloobchodních míst spolu se silnou nabídkou digitálních a inovativních služeb pro zákazníky,“ stojí v prohlášení Vesy s dodatkem, že investoři plně podporují současné vedení společnosti Fnac Darty, které podle jejich vyjádření mělo v minulých letech prokázat skvělou finanční disciplínu a schopnost reagovat na vývoj trhu. Celá skupina dnes provozuje ve Francii téměř 750 obchodů a působí prostřednictvím různých značek také na dvanácti zahraničních trzích.

V portfoliu investiční společnosti Vesa Equity Investment, v níž drží těsnou nadpoloviční většinu (50 % + 1 akcie) Daniel Křetínský, další část patří Patriku Tkáčovi (44 % + 1 akcie) a zbytek manažerům Energetického a průmyslového holdingu, doplní Fnac Darty podíly v dalších veřejně obchodovaných společnostech, jako je prodejce tenisek Foot Locker, britská pošta Royal Mail či nizozemská pošta PostNL nebo britský řetězec Sainsbury’s. V prvních třech jmenovaných firmách je Vesa největším akcionářem, v Sainsbury’s druhým největším.

Vedle toho drží Vesa Equity Investment podíly také ve francouzské televizní stanici TF1, kde je aktuálně čtvrtým největším akcionářem, ve francouzské maloobchodní skupině Casino Guichard, kde je třetím největším akcionářem, a také v německé Aareal Bank. V ní drží rovněž podíl ve výši několika jednotek procent, ale v posledních týdnech se spekuluje o tom, že Křetínský s Tkáčem německý peněžní dům opustí. Kromě všeho zmíněného pak Křetínský nedávno akvíroval dopravce Tourbus, koupil část fotbalového West Hamu United a loni s dalším investory prodal Polákům ztrátovou e-commerce skupinu Mall Group.