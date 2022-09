Kritika vlády i Ukrajinců. Česko bylo cílem čínské informační operace, oznámila Meta

Záměrně protivládní a protiukrajinské narativy, účelově vytvořená skupina i kritika domácích politiků a výzvy k nepokojům kvůli vzrůstajícím cenám energií. To vše měla od července do září na svědomí skupina falešných facebookových účtů, které byly koordinované z Číny. V reportu o takzvaném „neautentickém chování“ to dnes oznámila společnost Meta.

Vlastník sociální sítě Facebook odhalil a zneškodnil dvě na sobě nezávislé informační operace — první pocházela z Číny a druhá z Ruska. Právě v případě té čínské Meta přímo jmenuje Českou republiku jako jednu ze zemí, na kterou se dezinformátoři zaměřili. Jejich cílem bylo ovlivnit zejména veřejné mínění směrem k Číně a Ukrajině.

Čínská operace byla poměrně malá, sestávala se z 81 falešných facebookových účtů, dvou stránek, jedné skupiny a dvou účtů na Instagramu. Toto množství bylo dále rozdělené na čtyři klastry, blíže neurčené množství z nich právě určené na Českou republiku, v češtině a z českých účtů. Nepůsobily přitom jen na Facebooku.

„Ze všech těchto klastrů zaznamenal určitou angažovanost pouze klastr zaměřený na Českou republiku, konkrétně několik stovek podpisů pod jeho petice na domácích petičních webech,“ říká report Mety. Jednalo se o falešné petice na webu Petice.com a E-petice.cz. Obě jsou ještě stále dostupné online, jedna s 227 podpisy a druhá s deseti podpisy.

Tohle je zásadní. @Meta explicitně jmenuje Česko jako cíl čínské koordinované vlivové operace. Fungovala od července a součástí byla i skupina s více než 200 členy. Tady jsou ukázky některých příspěvků z falešných účtů https://t.co/RQEasciFfp. pic.twitter.com/Nd4kDRlO6o — Jiri Svoboda (@_jirisvoboda_) September 27, 2022

Do klastru, který se zaměřoval na Českou republiku, patří i ona falešná skupina na Facebooku. Ta měla název Návrat České republiky Čechům. Na screenshotu, který Meta zveřejnila, je vidět, že skupina měla 220 členů.

Jeden příspěvek z falešného účtu například vyzýval lidi, aby psali protivládní vzkazy na ulici, vyfotili je a poslali e-mailem. Ve výzvě se uvádělo: „Naším cílem je zbavit se současné vlády, která chce být pouze hvězdou Evropy, a vytvořit vládu, která se bude skutečně starat o zájmy českých občanů.“

Některé z falešných, Čínou koordinovaných účtů sdílely i memy, psaly textové příspěvky zaměřující se na ceny energií a inflaci. Jiné obviňovaly českou vládu z toho, že upřednostňuje Ukrajinu před vlastními občany a že je „loutkou“ EU nebo USA. A několik příspěvků kritizovalo přístup vlády k Číně a varovalo před jejím znepřátelením. „Obchodní válka s Čínou bude bolet více než s Ruskem,“ stálo v jednom z příspěvků.

V některých případech také české falešné účty sdílely odkazy z dezinformačních webů a míchaly dohromady proruské a pročínské narativy. To se týkalo i celé vlivové operace ve všech čtyřech klastrech.

Přes 1 600 falešných účtů koordinovaných z Ruska

Meta tvrdí, že s falešnými příspěvky interagovalo pouze minimum lidí a někteří z nich je nahlásili jako falešné. Automatické systémy Facebooku se taktéž postaraly o smazání několika účtů i stránek ještě dřív, než do hry zasáhla Meta manuálně, protože odhalily, že se jedná o neautentické účty.

Druhá odhalená operace, pocházející z Ruska, je největší svého druhu, kterou Meta kdy odhalila. O vlivu na Českou republiku v něm explicitně nemluví, cílem ruských koordinovaných dezinformátorů měla být primárně obecenstva v Německu, Francii, Velké Británii a dalších zemích západní Evropy prostřednictvím webů, facebookových stránek nebo telegramových skupin.

Ruská operace byla podle Mety nezvykle komplexní a zřejmě vyžadovala zásadní investice. Byla také násobně větší než čínská. Celkem se jednalo o 1 633 falešných účtů na Facebooku, 703 stránek, jednu skupinu a 29 účtů na Instagramu. Dezinformátoři také utratily 105 tisíc dolarů (2,6 milionu korun) za reklamy na sociálních sítích Mety.