Kryptoměnová burza Coinbase propustí téměř tisíc lidí. Za poslední půlrok pracovní místa škrtá potřetí

Kolaps kryptoměnové burzy FTX poslal trh s virtuálními platidly do útlumu. Zatímco zakladatel FTX Samuel Bankman-Fried čelí obžalobě z miliardové zpronevěry a celkem je obviněn z osmi trestných činů, světem krypta postupuje vlna následků pádu jeho impéria. Významná americká burza Coinbase dnes oznámila, že zruší dvacet procent pracovních míst.

Celkem by tak mělo přijít o práci zhruba 950 lidí. Krok je součástí restrukturalizace, která má firmě umožnit uchovat si dostatek hotovosti v čase, kdy je trh s kryptoměnami v útlumu, uvedl ředitel Coinbase Brian Armstrong na firemním blogu.

Je to už třetí kolo propuštění za poslední měsíce, v loňském listopadu firma zrušila přes šedesát pozic a v minulém červnu propustila osmnáct procent zaměstnanců. Akcie Coinbase před zahájením dnešního obchodování přidávaly více než tři procenta. Za uplynulý rok celkově odepsaly více než 80 procent.

Propouštění a restrukturalizace mají podle Armstronga snížit provozní náklady firmy do konce března o 25 procent. V čase, kdy kryptoměnový trh rostl, firma příliš zbytněla a nyní musí kontrolovat náklady, napsal Armstrong. „To nejlepší, co můžete udělat, je rychle reagovat, jakmile jsou informace k dispozici. A to v tomto případě děláme,“ řekl Armstrong americkému serveru CNBC.

Snižování nákladů, jejichž součástí má být i propouštění zaměstnanců, nedávno oznámily i další společnosti ze světa krypta. Stejné procento pracovníků jako Coinbase hodlá propustit burza Huobi. Genesis Global Trading, která poskytovala kryptoúvěry a je – podobně jako známý server CoinDesk – součástí skupiny Digital Currency Group, už v létě snížila počet zaměstnanců o pětinu. Nyní škrtá dalších třicet procent, o práci přijdou desítky lidí hlavně z obchodního a marketingového oddělení.

Kryptoměnové odvětví má za sebou těžký rok. Kromě pádu bitcoinu a ostatních digitálních měn se v listopadu spustila lavina po bankrotu FTX, která byla druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí vstupní branou na trh s digitálními aktivity.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v prosinci obvinila třicetiletého Bankmana-Frieda z podvodu na investorech. Ten podle komise spočíval mimo jiné v tajném vyvádění prostředků klientů do jeho společnosti Alameda Research se sídlem v Hongkongu. Bankman-Fried navíc čelí obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a porušení zákonů o financování volebních kampaní. Hrozí mu trest až 115 let vězení.

Státní zástupci budou nyní shromažďovat důkazy a slibují předložit tisíce stran dokumentů. Bankman-Fried byl před dvěma týdny propuštěn na zástavu ve výši 250 milionů dolarů (asi 5,7 miliardy korun) splacenou v dluhopisech za podmínky, že bude na další průběh procesu trávit v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii. Soud s ním má pokračovat až na podzim.

S využitím ČTK.