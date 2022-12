Show kolem FTX pokračuje: čachry s akciemi Robinhoodu, hromadná žaloba a soudce, který řeší Trumpa

Boj o to, komu připadnou zbytky po zbankrotovaném kryptoimpériu FTX, se naplno rozhořel. Klienti burzy podali hromadnou žalobu a u amerických soudů se dožadují prohlášení, že kryptoaktiva, jež po společnosti zůstala, primárně náleží jim. Také na povrch vyplouvají nové informace o tom, jak Sam Bankman-Fried například financoval nákup akcií populární služby Robinhood.

Žaloba je dalším právním pokusem o uplatnění nároku na klesající objem aktiv burzy FTX, která už vede spory s likvidátory na Bahamách a v karibském ostrovním státě Antigua. Klienti podniku by podle žaloby měli mít přednostní právo na kompenzace, protože firma umožnila zpronevěru prostředků z jejich účtů. Žaloba chce reprezentovat více než milion klientů FTX ve Spojených státech i v dalších zemích.

Strůjce celého průšvihu Sam Bankman-Fried je od minulého týdne v domácím vězení u rodičů v jejich domě v kalifornském Palo Alto. Soud mu umožnil, aby čas do dalšího kola projednávání, jež začne v úterý 3. ledna, strávil u nich, nikoli ve vazbě. Rodina a známí se za třicetiletého podnikatele museli zaručit do výše 250 milionů dolarů.

To, co muže známého i pod svými iniciálami SBF u soudu v New Yorku čeká, nebude žádná procházka růžovým sadem. Jednak kvůli obviněním, jež proti němu shromažďují vyšetřovatelé, jednak kvůli tomu, kdo bude o případu rozhodovat. Líčení dostal nově na starost osmasedmdesátiletý Lewis Kaplan, který má za sebou několik hodně sledovaných případů.

Rozhodoval například ve sporu o údajné sexuální obtěžování, kterého se měl dopustit britský princ Andrew, má na stole kauzu znásilnění exprezidentem Donaldem Trupem nebo případ údajného vynuceného sexu, jehož se měl dopustit slavný herec Kevin Spacey. Kaplan má podle serveru Decrypt pověst rázného soudce, který si nebere servítky a rozhoduje rychle a věcně.

Na světlo pak postupně vyplouvají další a další neuvěřitelné informace o tom, jak SBF a spol. nakládali s prostředky, které jejich burze FT svěřili klienti. Z dokumentů, které zveřejnil soud na Bahamách, kde byl Bankman-Fried zatčen a kde je proti němu vedeno také trestní řízení, se například skládá zajímavý obrázek o tom, jak získal peníze na nákup bezmála osmiprocentního podílu v populární brokerské aplikaci Robinhood.

SBF spolu s druhým spoluzakladatelem FTX Garry Wangem si na pořízení akcií letos na jaře půjčili více než půl miliardy dolarů (přes deset miliard korun) z fondu Alameda Research. Ten přitom, jak vyšlo aktuálně najevo, peníze získával primárně z účtů klientů FTX, navíc jeho základem byly tokeny FTT, což je kryptoměna, kterou vydala – ano, tušíte správně – burza FTX a ta v podstatě určovala i jejich hodnotu, protože se s nimi nikde jinde než na její platformě moc neobchodovalo.

Komické ovšem je, že ve stejné době, kdy Bankman-Fried kupoval podíl v Robinhoodu, zachraňoval také další kryptospolečnosti, mimo jiné i záložnu BlockFi. Ta už je nyní také v konkursu, na jaře ale dostala od impéria řízeného mladým Američanem úvěr čtvrt miliardy dolarů. Jenže na podzim se role obrátily a Alameda si u BlockFi vzala půjčku půl miliardy dolarů, za kterou se zaručila akciemi Robinhoodu.

O to, komu nakonec připadnou, se proto už nyní vede spor. Kromě BlockFi si na ně dělá nárok samotný Sam Bankman-Fried a také soudem určený správce FTX John Ray. Ten nešetří kritikou na adresu nejen SBF, ale i jeho kolegů Garryho Wanga a exšéfky Alamedy Caroline Ellisonové, kteří jsou obvinění také, ale už slíbili úřadům spolupráci výměnou za nižší tresty.