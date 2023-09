Kryptoměny nemůžeme ignorovat, říká největší česká banka. Investuje do nástroje, který s nimi pomáhá

Kryptoměny prošly během pár let obrovskou proměnou, z jednoho z nedosažitelných trendy slůvek až po pojem, který alespoň do určité míry chápe široká veřejnost. Staly se běžně přijímanou možností toho, do čeho vložit reálné peníze. A to pro tolik lidí, že zprostředkovat přístup k nim je zajímavou a důležitou misí – aspoň tak to vnímá Česká spořitelna. Právě její fond poslal miliony do startupu, který lidem ukazuje kryptoměny ve světě klasických peněz.

Blockmate není nástroj, který by umožňoval přímo obchodování. Umí však digitální aktiva představit lidem tak, aby viděli, jak jim finance v nich rostou, nebo naopak klesají. Ukazuje také rizika a umožňuje například interakce s kryptoportfoliem.

„Digitální aktiva a kryptoměny nemůžeme ignorovat, jen v Česku s nimi obchodují desítky tisíc bankovních klientů a objemy jejich obchodů se měsíčně pohybují okolo dvou set milionů korun,“ říká Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny.

Právě jeho prostřednictvím největší česká banka poslala investici do Blockmate. Navíc se přidala řada významných firem. Česká spořitelna se oproti předchozím zvyklostem pro obchod spojila rovnou se Slovenskou spořitelnou – s tím, že potenciál v kryptoměnovém projektu vidí obě, respektive Seed Startery bank v obou zemích. Jejich investice činí 760 tisíc eur, v přepočtu přes 18,5 milionu korun, a je ve formě konvertibilního úvěru, takže výše podílu bude určena až v budoucnosti podle aktuální valuace.

Foto: Seed Starter Jiří Skopový vede program Seed Starter

Další peníze přidal investiční fond Tensor Ventures, Depo Ventures, Token Ventures, BADideas.fund, Zaka Ventures a Diaspora Ventures. Celkem sedm investorů, tedy tato šestice a společná investice Seed Starterů, se složilo na 1,5 milionu eur, což je okolo 36 milionů korun.

„Toto investiční kolo nám umožňuje urychlit naše snahy o revoluci ve finančních službách a průnik těchto sektorů,“ věří Andrej Coplák, spoluzakladatel a ředitel Blockmate. Podle mladého projektu může platforma oslovit i více než 300 milionů uživatelů.

„Věříme, že Blockmate má skutečný potenciál propojit kryptoměny se světem tradičních financí a zpřístupnit tak jejich obchodování úplně každému,“ doplňuje partner Depo Ventures Petr Šíma.

Nejsme v záklonu

Investice do projektů, které můžou být přelomové – ale možná taky naopak nikdy nevyrostou na fungující firmu –, jsou v popisu práce zmíněných šesti rizikových fondů. Příklon velké banky je ale pro kryptoměnový svět velká věc.

Instituce se přidává k investorům až v druhém kole. Poprvé do Blockmate poslaly peníze v pre-seedové fázi fondy Tensor Ventures a Depo Ventures a projekt nasbíral půl milionu eur. „Tentokrát jsme se postarali také o to, aby se o projektu dozvěděli i zástupci velkého bankovního světa,” říká Roman Smola, partner Tensor Ventures.

Česká spořitelna proklamuje jako své cíle zvyšování finančního zdraví a kultivaci prostředí, v němž obchody s digitálními aktivy probíhají. A Blockmate má představovat nástroj, jak mít o nich a s nimi spojenými transakcemi přehled.

Blockmate ukazuje finanční portfolio jako celek, tedy jak standardní bankovní produkty, tak třeba právě kryptoměny. „Díky tomu zvýší schopnost klientů řídit jejich osobní finance zdravým způsobem,“ myslí si Skopový.

„Co se krypta týče, nejsme v záklonu a v defenzivní pozici, jak se nám občas podsouvá. Nebráníme se tomu. Jenže zároveň musíme být opatrní, jinak to prostě nejde, musíme respektovat zákon. Navíc jde o velmi mladé technologie a pro řadu lidí může být zkušenost s kryptem, jež může být pozitivní, ale s ohledem na výkyvy i dost negativní, tou určující investiční zkušeností. Klientům vždy radíme, že by krypto mělo být součástí širšího diverzifikovaného portfolia, protože když do něčeho pošlou 100 procent svých úspor, nemůžou se pak divit, když to špatně dopadne,“ vysvětloval pro CzechCrunch už loni postoj instituce její generální ředitel Tomáš Salomon.

Projekt sbírá všechny dostupné informace z kryptoprostoru. Nabízí jednotné rozhraní, jež usnadňuje přístup k finančním údajům z různých globálních služeb. Uživatelé Blockmate mohou získat například data o klientech kryptoúčtů, transakcích a zůstatcích, platforma zároveň poskytuje souhrnný finanční přehled o příjmech i útratách, včetně možných rizik na základě historie a chování.

Firma popisuje, že její snahou je propojit svět digitálních aktiv s otevřeným bankovnictvím. Právě s využitím Open Banking standardu propojuje miliony uživatelů kryptoměn s více než 25 tisíci existujícími fintechy, které tento standard v rámci svých řešení už používají. Projekt založil vedle Andreje Copláka také další Slovák Peter Lauber.

„I přes očistu, kterou si kryptoprostor prošel v roce 2022, dnes už málokdo pochybuje, že tento obor zde zůstane a bude nadále růst. To dokládá i obrovský výčet technologických firem jako Mastercard, Visa, Google nebo PayPal, které se touto technologií zabývají a budují si interní týmy a know-how, jak s ní pracovat,“ doplňuje Martin Jančík, spoluzakladatel Token Ventures.