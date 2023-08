Česká spořitelna si našla nový startup, srovnávač energií. Dává mu desítky milionů a posílá do George

O dodavatelích energií se na turbulentním trhu v posledním víc než roce hovořilo vydatně, ale najít toho správného není jednoduché ani v klidnějších časech. Lidem a firmám totiž nezáleží jen na ceně a délce závazku, ale třeba i na výši sankcí nebo samotné velikosti dodavatele. Společnost encall postavila tyto faktory vedle dalších důležitých, vytvořila na jejich základě platformu DEAP a radí s ní s výběrem lidem i firmám. Teď získala od České spořitelny nižší desítky milionů korun a úzkou spolupráci.

Peníze banka posílá přes svůj korporátní venture kapitálový fond výměnou za desetiprocentní podíl ve firmě v rámci post-seed investice. A rovnou ho zpřístupnila svým klientům v Georgi, a to jak v mobilu, tak na desktopu, tedy víc než dvěma milionům lidí. „Možnost jednoduchého, nezávislého a přitom komplexního srovnání dodavatelů přímo v prostředí bankovní aplikace se může stát důležitým prvkem v péči o finanční zdraví našich klientů,“ myslí si Tomáš Honěk, šéf strategie České spořitelny.

Pro instituci je to ve velmi krátké době už třetí investice do mladého projektu. V červnu oznámila hned dvě podobného typu. Jednu do startupu wflow, který pomáhá klientům s účetnictvím. Ten také banka plně integrovala do George. A pak poslala peníze do firmy SmartHead, která umožňuje sledovat a plnit ESG cíle. To se hodí korporátním klientům.

DEAP, což je zkratka pro Digital Expenses Advisory Platform, cílí jak na firmy, tak na lidi. Kromě zmíněného mimo jiné analyzuje smluvní podmínky, které mohou být pro lidi složité a nesrozumitelné. Podle zakladatele a CEO encall Tomáše Suchého podobná nezávislá aplikace s mnoha kritérii na trhu v Česku není.

„Stále pracujeme na rozšíření platformy DEAP. Naší ambicí je nabízet srovnávání v podstatě v každé oblasti, která se týká běžných domácích i firemních výdajů,“ říká Suchý.

Současné srovnání dodavatelů energií se má do budoucna rozšířit například o porovnání nabídek pojištění nebo telekomunikačních operátorů. Zatím DEAP online srovnává dodavatele, zajišťuje přechod k novému a zahrnuje například monitoring cen a poradenství v krizových situacích.

Platforma funguje v režimu SaaS (software jako služba), díky čemuž může být jednoduše integrována do prostředí B2B partnerů. V plné verzi služby bude platforma představovat E2E (end-to-end) řešení, kdy celý proces od výběru ideální nabídky až po uzavření smlouvy s novým dodavatelem proběhne online.

Seed Starter proklamuje zájem o zvyšování finančního zdraví a gramotnosti klientů. Už dříve podpořil startup pro výplaty kdykoliv v měsíci PalmApp, projekt elektronických podpisů Signi, Investown, jenž umožňuje investovat do nemovitostí, nebo Rekenber, který pomáhá dlužníkům řešit jejich situaci. Česká spořitelna uvádí, že některé startupy mají potenciál své produkty následně nabízet i prostřednictvím distribuční sítě skupiny Erste.