Kupte si kus obchodního centra. Wood & Co. otevírají investice do komerčních nemovitostí od stokoruny

Osm budov v Bratislavě, šest v Praze a jeden objekt ve Varšavě. Tak vypadá realitní portfolio investiční skupiny Wood & Company, která měla dosud své fondy otevřené jen pro kvalifikované investory, kteří museli vložit minimálně milion korun. Zaměření na kancelářské budovy a maloobchodní centra zatím Woodům, jak se pražské skupině Jana Sýkory a spol. říká, dlouhodobě vychází a v loňském roce jejich retailový podfond dokonce vynesl korunové zhodnocení přes 21 procent, čímž překonal inflaci. Od března budou moci poprvé do stejných budov investovat také drobní investoři, pro které Wood & Company otevírá nový fond.

Jmenuje se Wood & Company Realitní – otevřený podílový fond (OPF) a bude investovat souběžně s již existujícím fondem kvalifikovaných investorů do stávajících i nových nemovitostních projektů. Půjde o kancelářské budovy či maloobchodní centra v Česku, na Slovensku a v Polsku, na které se Wood & Company dlouhodobě zaměřuje. První akvizice provedl v roce 2016 a jeho dva podfondy patří k nejvýkonnějším investičním fondům pro kvalifikované investory ve svých segmentech. Podfond zaměřený na kancelářské budovy loni připsal investorům korunové zhodnocení 14,35 %, podfond investující do maloobchodních center 21,07 %.

Pro drobné investory se teď otevře možnost do stejných nemovitostí investovat prostřednictvím online investiční platformy Portu. „Portu byl náš první krok do retailu, realitní fond pro retailové investory je teď druhý,“ uvedl Jaromír Kaska, portfolio manažer Wood & Company Realitní OPF. Investiční platforma patří taktéž do stáje Woodů a umožňuje investovat do akcií prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů od nejmenších částek. Lidé už přes ni do akcií vložili 16 miliard korun. To stejné nyní nabídne také v rámci realitního portfolia. Nejnižší možná částka bude 100 korun. Očekávaný čistý výnos dlouhodobě cílí do rozmezí sedmi až devíti procent ročně.

Cíle, které s novou iniciativou skupina má, nechtěl Jaromír Kaska příliš komentovat. Uvedl jen, že od retailových investorů by ráda vybrala řádově až vyšší stovky milionů korun. Podle zájmu se bude také ladit portfolio celého retailového fondu. „Investoři si tímto způsobem budou moci nepřímo koupit podíl třeba v Galerii Harfa,“ uvedl Kaska. Právě obchodní centrum u pražské O2 areny aktuálně stoprocentně vlastní realitní podfond Wood & Company a nový otevřený podílový fond si bude část kupovat pro drobné investory. „Zatím nemáme určené, kolik procent si koupíme. Budeme volit i podle toho, kolik investorů získáme,“ doplnil Kaska.

V portfoliu má aktuálně Wood & Company komerční nemovitosti s více než 355 tisíci metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Vedle Galerie Harfa je to také sousední Harfa Office Park, pražské Centrum Krakov, bratislavské obchodní centrum Aupark. Z kancelářských budov to jsou například The Greenline a GreenPoint v Praze, Astrum Business Park ve Varšavě nebo Lakeside Park v Bratislavě. Hodnota aktiv pod správou čítající celkem patnáct nemovitostí aktuálně přesahuje 28 miliard korun a dlouhodobý cílený roční čistý výnos těchto podfondů je osm až deset procent. Další nákupy by měly podle plánů skupiny proběhnout opět v Polsku.