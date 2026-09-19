Lepší hodinky pro sportovce nenajdete. Vydrží nabité několik týdnů a nezničí je ani náraz do skály
Garmin dotáhl s devátou generací řady Fénix sportovní hodinky k dokonalosti, oproti loňskému modelu ale revoluci nečekejte.
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Uživatele hodinek můžeme rozdělit na dvě skupiny – ty, kteří používají klasické „hloupé“ hodinky, a ty, kteří každý večer hledají nabíječku. Nové Garmin Fenix 9 Pro ale ukazují, že to jde i jinak. Na jedno nabití totiž vydrží přes dva týdny bez jakéhokoli omezování. K tomu nabízí detailní statistiky řady sportovních aktivit, splňují armádní standardy odolnosti a poradí si i s tlakem 40 metrů pod vodou. Hodinky to ale nejsou pro každého.
Hned na první pohled působí nové garminy bytelně a těžce, k mému překvapení, ale na ruce skoro nic neváží. Zatímco základní verze má ocelové pouzdro s titanovou lunetou, mnou testované Fenix 9 Pro nově dostaly celotitanové pouzdro. To přináší prémiovější vzhled, lehce nižší hmotnost a vyšší odolnost. Garmin také u celé deváté generace upustil od tvrzených sklíček a všude nasadil odolnější safír.
Značka tak ještě posouvá pověst, kterou buduje už řadu let, neboť splňuje standard americké armády (MIL-STD-810). To v praxi znamená extrémní odolnost vůči nárazům, vibracím, horku, mrazu, vysokému tlaku i potopení až do hloubky 40 metrů. Během dvoutýdenního testování jsem na nich neobjevil jediný škrábanec, ale samozřejmě to není příliš reprezentativní doba pro větší závěry.
Amoled displej dostal oproti předešlé generaci dvojnásobný jas a díky třem tisícům nitů jsem neměl problém s čitelností ani na přímém slunci. U největší 51 mm verze navíc displej vyrostl z 1,4 na 1,5 palce. Pokud ale nemáte velké zápěstí, lepší volbou bude 47mm (1,4 palce) nebo 43mm varianta (1,3 palce). Nová generace dostala také dvojnásobek paměti RAM, takže systém je plynulý, a dokonce i mapy, které byly dříve kritizovány za pomalé renderování, se teď načítají téměř okamžitě.
I přes vyšší jas neztratil nový model svou pověstnou výdrž. Zapomeňte na hledání nabíječky každý druhý večer. Celé dva týdny mi hodinky vydržely na jedno nabití a ještě mi zbyly dva dny k dobru. Přitom jsem měl zapnuté veškeré senzory i notifikace, v úspornějším režimu se hodinky dostanou až ke třem týdnům.
V měření sportu nemají konkurenci
Když už je řeč o senzorech, Fenix 9 Pro mají vše, na co si vzpomenete – nechybí barometr, měřič srdečního tepu, teploty kůže, EKG, pulzní oxymetr, gyroskop ani GPS. Hodinky vám tak podrobně změří kromě stavu vašeho těla i celou řadu nejrůznějších sportovních aktivit. Od běhu a cyklistiky přes plavání, lezení, lyžování až po tenis nebo golf. Letošní novinkou je pak lukostřelba, vylepšení dostalo veslování a chůze se zátěží, kterou jsem pravidelně zapínal při cestách s nákupem.
V měření sportovních aktivit fenixy na trhu nemají rovnocenného protivníka. Nejpropracovanější je běh, který vám nabídne kromě běžných metrik jako tempo nebo vzdálenost i tepové zóny, délku kroku, dobu kontaktu se zemí, zbývající staminu, laktátový práh či VO2 Max. Právě tato metrika se v posledních letech často skloňuje v souvislosti s dlouhověkostí a nadějí na dožití, jak ostatně podotýkají i závěry Americké kardiologické asociace. Přesnost určitě není na stejné úrovni jako lékařské vyšetření, ale jde o skvělý orientační ukazatel, zda jste v dobré kondici, nebo byste se sebou měli něco dělat.
Pro otestování přesnosti jsem na jeden běh vzal i telefon a zapnul na něm aplikaci Strava. Výsledek? Čísla převýšení i tempa běhu se téměř shodovala a vzdálenost se na pěti kilometrech lišila o 300 metrů. Nemůžu říct, co bylo přesnější, ale jde o téměř zanedbatelnou odchylku. Nicméně v dané cenové kategorii u hodinek vysokou přesnost očekávám.
Na větší problém jsem narazil, když jsem vyrazil na trénink do fitka. Automatické počítání opakování totiž funguje spolehlivě jen u klasického zvedání činek. Jakmile jsem vyzkoušel složitější stroje nebo cvičení s vlastní vahou, počty se rozcházely a čísla jsem musel ručně upravovat, kolikrát hodinky naměřily jen třetinu opakování.
Doktor i trenér v jednom
Co ale fenixy umí skvěle, je nahrazení osobního trenéra. Chcete běžet osm kilometrů, ale nevíte kam? Hodinky vám vymyslí trasu přímo z domu. A když jsem chtěl cestou předat balíček kamarádovi, přidal jsem bod zájmu a trasu mi garminy upravily tak, abych běžel kolem. Stejně se hodí i ve fitku, kdy jsem nastavil délku tréninku, přidal náročnost, které partie chci cvičit a kouč v hodinkách mi naplánoval celý trénink včetně přestávek.
Přínos tohoto kouče je pak především v dlouhodobém cvičení, na základě vašich posledních aktivit, spánku a stresu vám připraví plán celého týdne. Jeden den vás pošle běhat, druhý plavat, třetí posilovat. Jednou vám dá lehčí a kratší trénink kvůli regeneraci, podruhé náročnější pro posouvání výkonu. Rychle jsem si zvyknul také na ranní a večerní reporty. Ty mi vždy shrnuly, jak jsem spal, jak jsem se hýbal, jak jsem prožíval stres, jaké mě čeká počasí a co mám daný den dělat.
Ani monitorování spánku zdaleka nekončí prostým záznamem jeho délky. Hodinky měřily jednotlivé fáze spánku – hluboký, lehký, REM i jak dlouho jsem byl vzhůru. Jestli jsem měl pravidelný tep, nebo v noci v pořádku dýchal. Z mé zkušenosti navíc měří přesně, časy probuzení se shodovaly s mým budíkem, a když mě uprostřed noci na 15 minut probudil hluk na ulici, hodinky si toho všimly.
Na základě kvality spánku pak dobíjí pomyslnou Body Battery, naopak sport a stres ji vybíjí. Když jsem nespal dost, počítaly mi garminy spánkový dluh. Zajímavé je, že dluh mi hodinky smazaly, i když jsem nespal například doporučených devět hodin, ale měl jsem vysoké spánkové skóre. Pokud se opakuje nízké skóre, hodinky vám poradí, co zlepšit, jde ale jen o základní rady jako spát v tichu, ve tmě nebo v chladu.
Chytré funkce nepřekvapí
V oblasti běžných funkcí chytrých hodinek dělají fenixy přesně to, co byste čekali – vyřídíte s nimi hovory, ukážou vám notifikace a umožní bezkontaktní platby. Volání je slyšet i v hlučnějším prostředí a druhá strana telefonátu mi taky rozuměla v pořádku. Nicméně hodinky fungují jen jako handsfree k vašemu telefonu, nepodporují možnost SIM ani eSIM. Pokud si ale koupíte dražší variantu InReach a k tomu přikoupíte i předplatné, dostanete funkci psaní, volání a aktuálního počasí i samostatně, a to dokonce v lokacích, kde operátoři signál nemají. Hodinky pak v tu chvíli fungují na stejném principu jako satelitní telefon.
Běžný uživatel to nejspíš nevyužije, ale pokud se chystáte na cestu amazonskou džunglí nebo zdolávat osmitisícovky, může se tato varianta hodit. Ještě je vhodné dodat, že pokud jste uživatelem iOS, na hodinkách si notifikace například z Instagramu přečtete, ale už neodpovíte. Majitelé Androidu si můžou klasicky vybrat z přednastavených odpovědí nebo odepsat přímo z hodinek. Ve srovnání s konkurencí také Fenix 9 nemají tak bohatý výběr v obchodu aplikací.
Do nové generace si jich ale stáhnete více, protože dostala dvojnásobné úložiště 64 gigabajtů, což ocení všichni, kteří si do hodinek stahují mapy nebo skladby, těch se do paměti vejde až sedm tisíc. Můžete tak vyrazit sportovat se slucháky i bez telefonu, jen se vám nikdo nedovolá, to ale osobně beru jako bonus. Zajímavostí na garminech je svítilna, ke které jsem spíš skeptický a vhod mi přišla, jen když jsem chtěl odemknout byt a zrovna zhaslo světlo na chodbě. Na druhou stranu pokud často běháte nebo jezdíte na kole v noci, funkce stroboskopu se vám může hodit.
Garmin nabízí devátou generaci hodinek Fenix ve třech zmíněných velikostech ciferníků (43 mm, 47 mm a 51 mm). Ty si pak můžete koupit v základní verzi, verzi Pro nebo Solar. U každé si zvolíte, zda chcete i funkci InReach. Přičemž nejlevnější varianta stojí 24 490 korun, nejdražší – Pro a Pro Solar v 51 mm s funkcí InReach – vyjdou na 31 990 korun.
Ještě se zastavím u verze Solar, ta má místo Amoled displeje MIP displej, který vypadá trochu retro, ale na slunci zobrazuje ještě lépe a jak název napovídá, hodinky můžete nabíjet slunečním svitem. Bez problému se tak dostanete i na měsíční výdrž, jestli ale trávíte dny v kanceláři nebo zrovna není letní období, přínos bude spíše symbolický.
Pro koho jsou tedy Garmin Fenix 9 Pro? Pokud používáte Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch a jde vám především o chytré funkce, Garmin pro vás nedává smysl. Jestli ale hledáte parťáka na sport, který vám podá detailní data o každé fyzické aktivitě i o vašem tělu, chcete dvoutýdenní výdrž a odolnou konstrukci, těžko na trhu najdete něco lepšího.