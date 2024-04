Level versus Score, Fuka, Vávra i divoké devadesátky. Nový seriál ČT mapuje českou herní scénu

Programátorská parta Golden Triangle neboli Miroslav Fídler (Cybexlab), František Fuka (Fuxoft) a Tomáš Rylek (T. R. C.).

Vzpomínáte rádi na dobu, kdy jste každý měsíc chodili do trafiky pro nový výtisk Score nebo Levelu? Kdy jste kupovali hromady prázdných cédéček pro… samozřejmě žádné pirátění, ale jen zálohování souborů? Jsou pro vás české hry srdeční záležitostí a dodnes nedáte dopustit na Operaci Flashpoint ani na Tajemství Oslího ostrova? Tak si pusťte novou televizní sérii Game Story. Je to dokument i zamilovaný dopis české herní scéně a její historii. A (nejen) devadesátkám.

František Fuka a počátky her v Česku. Beat Saber a miliardový obchod s Facebookem. Ženské vývojářky v muži přecpaném oboru. Úspěch Factoria. Nádherná nostalgie papírových magazínů Excalibur, Level a Score. Daniel Vávra a jeho Kingdom Come: Deliverance. Téměř čtyři dekády trvající příběh českých videoher má nespočet kapitol, které stojí za připomenutí, vyprávění či představení. Přesně to činí režisér Štěpán Vodrážka v Game Story. Což je sice v jádru dokument, ale stejně jako jeho herní téma dokáže rozmanitě pobavit. Ačkoliv stvořit ho nebyla jenom zábava.

„Od nějakého prvního okamžiku, kdy mě producenti Jakub Jíra a Marek Novák oslovili, to budou zhruba tři roky,“ říká Vodrážka. „Paradoxně největší kus času zabralo přesvědčení České televize, že to stojí za to natočit,“ dodává pak dramaturg ČT Martin Novosad. Nakonec se ale vše podařilo a deset patnáctiminutových epizod Game Story si pustíte na iVysílání. „Od začátku byl ten projekt formátován pro online distribuci, ale třeba se časem dostane i do klasického vysílání,“ zmiňuje Novosad.

Výsledek spojení s Českou televizí přidává Game Story nečekaně velkou dávku zábavy. Tu hlavní a videoherní náplň epizod – ať už jsou věnované slavným českým titulům jako Samorost, nebo ilustrují první herní magazíny v Česku – totiž bohatě doplňuje obsah z archivů ČT. Jestli vás samotné vzpomínání na vznik Operace Flashpoint nevrátí do mládí, tak pohled na davové šílenství při vystoupení kapely Lunetic (to když se přirovnává popularita redaktorské dvojice Andrew & Ice) anebo euforie po hokejovém Naganu (která má zase ilustrovat úspěch Flashpointu) vás tam teleportuje dokonale.

Kdo ovšem hledá nevídaný a detailní vhled do fungování českého herního průmyslu, ten si v Game Story taky něco najde. Ale ruku na srdce, série je hlavně milostným dopisem všem, kdo vyrůstali na Half-Lifu, DOOMu, Baldur’s Gate. A všem, kdo hltali každou hru, která v Česku vznikla. Navíc je napsaný těmi, kdo byli sami takoví. „Dnes už hraju míň, než bych chtěl, ale v českých hrách jsem strávil spoustu času. Prošel jsem všechny Poldy, miloval jsem Gooku, Flashpoint… Ale třeba Mafii jsem nehrál,“ přiznává Vodrážka.

S kolegy oslovil významné osobnosti českých her, a tak třeba právě v epizodě o Operaci Flashpoint hovoří šéf největšího českého studia Bohemia Interactive Marek Španěl. O globálním úspěchu Beat Saberu, jenž se zrodil na slovenském sídlišti, se rozpovídají Ján Ilavský i Jaroslav Beck. V amsterdamském oparu zahalené počátky studia Amanita Design přibližuje Jakub Dvorský. Hned v úvodní epizodě dostane prostor František Fuka, o dva díly později se Game Story zaměří také na Andreje Anastasova. Jenže „Andrew“ má v současnosti oplétačky se zákonem a v dokumentu nevystupuje.

Tvorba Game Story byla finančně dost náročná. Za tři roky jsme získali podporu pouze od České televize, JFF, České spořitelny a Xzone.

„Ještě předtím jsme se ho pokoušeli oslovit. Byli jsme ale několikrát celkem rázně odmítnuti. Poté už jsme o něj neusilovali,“ vysvětluje producent Jakub Jíra. Jinak ale do Game Story tvůrci sehnali prakticky každého respondenta. „Tedy kromě Petra Vochozky. Toho jsme hodně chtěli, o něm by mohl být z fleku celovečerák. Ale říkal, že se k téhle kapitole života nechce vracet,“ říká Jíra o slavném podnikateli, který v devadesátých letech osobitě a významně pomohl s budováním české herní scény.

I bez něj ale Game Story umí být celkem divoká podívaná. Kdepak nějaký vyčištěný a sanitizovaný dokument. Když se v dílech o Levelu, Score a Excaliburu dobové záběry vydávají do trafiky, kromě herních magazínů na diváky čekají i časopisy plné nahotinek. Když epizoda zavítá do devadesátých let, nechybí mafiánský podnikatel Ivan Jonák a jeho taktéž spoře oděná děvčata. Různé díly jsou také prošpikované okamžiky a hláškami třeba z Majora Zemana, Pupenda či různých naučných retropořadů o počítačích.

Kdo chce pouze nasytit svého vnitřního nerda, může se mu prokládání dokumentu neherním obsahem místy zajídat. Pro většinu diváků ale bude vtipným zasazením do kulturního kontextu. Profilové díly o stěžejních domácích hrách jsou navíc přece jen dokumentárnější a umírněnější. Nikoliv však přehnaně seriózní, vždyť jak často vás nechají videoherní designéři nahlédnout třeba na své úplně první hry, které vyrobili v mládí?

Game Story bude mít spíš užší cílovou skupinu, ale i díky tomu ji dovede dvakrát tolik pobavit. A i když je z velké části taková, není jen vtipným návratem do dětství pro dnešní plus minus třicátníky. Což ukazuje třeba v díle věnovaném vývojářkám. „Ve většině epizod se díváme do minulosti, ale při psaní scénáře si nešlo nevšimnout, že tahle historie je skoro výhradně mužská záležitost,“ říká Vodrážka.

„Navíc jsme chtěli přiblížit i současnost a budoucnost, studenty herního vývoje, mladou generaci. A protože třeba i v rapu ten žánr nakoplo, když přišly ženské rapperky, tak jsme záměrně zvolili jeden takový díl. Máme pocit, že i tohle médium to může pomoci posunout někam dál,“ dodává režisér. Zmínka o rapu nezazněla náhodou, Vodrážka režíroval i dokument PSH – Nekonečný příběh.

Díky formátu i zábavnému obsahu je Game Story jako stvořená k binge watchingu, tedy ke zhlédnutí najednou. Vznik této zdánlivé jednohubky ale byl podle tvůrců velice náročný. „Bylo to dost finančně nákladné. Za ty tři roky jsme kromě pomoci České televize a Jihomoravského filmového nadačního fondu získali ke spolupráci pouze Českou spořitelnu a obchod Xzone,“ říká producent Jakub Jíra.

„Mysleli jsme si, že bude trochu snazší získat podporu ze soukromé sféry. Nicméně po obsahové stránce se to na seriálu nepodepsalo,“ dodává. Jestli své dílo autoři dotáhli skutečně do posledního levelu a k nejvyššímu skóre, se nejlépe přesvědčíte sami. Od soboty si můžete pustit Game Story na iVysílání.