Líbej obraz Hitlera, řekl židovskému manažerovi. Adidas chování Kanyeho Westa roky toleroval

Uložit 0

Nelíbil se mu návrh tenisek? Nakreslil na něj hákový kříž. Chtěl ponižovat manažera kvůli tomu, že je Žid? Vyzval ho, ať denně líbá portrét Adolfa Hitlera. Co dalšího udělat, aby kolegy rozhodil? Třeba je nechat sledovat porno přímo v práci. Vědělo se, že Kanye West byl kontroverzní, nové poznatky z jeho dlouhodobé spolupráce s Adidasem ale nejspíš šokují i ty, kteří nad rapperem a módním návrhářem už zlomili hůl. Adidas měl navíc jeho chování tolerovat, zjevně kvůli velkým penězům.

Kanye West, oficiálně známý jako Ye, nemá za sebou zrovna příjemný rok. Zhruba od loňského října se mu začala bortit kariéra, což si zavinil sám primárně svými kontroverzními názory, které veřejně publikoval. Trefoval se s nimi do Židů a nevybíravě se vyjadřoval také k rasové problematice. A to se přestalo líbit firmám, s nimiž spolupracoval.

Partnerství se známým rapperem ukončil luxusní módní dům Balenciaga i agentura pro umělce Creative Artists Agency. Spolu s tím se rozkmotřil se značkou Gap a pro své antisemitské a rasové komentáře dostal dočasný zákaz na Twitteru i Instagramu. A vedle toho všeho stál Adidas, který se dlouhodobě zdráhal nadmíru úspěšnou spolupráci skrečovat.

Nebylo se čemu divit. Ye totiž s německou firmou vyráběl extrémně populární edici tenisek a oblečení s označením Yeezy, která jí přinášela do kasy i přes čtyřicet miliard korun ročně, odhadem asi sedm procent celkového obratu. Ani Adidas ale tlak veřejnosti a investorů neustál, proto spolupráci nakonec ukončil. A oddychnout si mohli nejspíš hlavně zaměstnanci.

Foto: Netflix Ye v dokumentu jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Americký deník The New York Times nyní totiž přišel s děsivým reportem, který ukazuje, jak se Ye na pracovišti i mimo něj choval – a proč jdou jeho zejména antisemitské narážky daleko za hranu jakéhokoliv pochopení. O to děsivější má být i fakt, že Adidas jeho pošramocené vnímání firemní kultury toleroval.

Meditujte, ať se z toho nezblázníte

Loni v říjnu Ye veřejně označil svého kolegu z branže, rappera Diddyho, za područíka Židů, poté napsal, že vůči Židům vyhlásí DEFCON 3, což je označení používané americkými ozbrojenými silami a slouží pro ohlášení úrovně nebezpečí. Také se netajil svou náklonností k propagandě vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera.

Své vnímání světa přenášel i na pracoviště Adidasu – a jak uvádí The New York Times, krátce po uzavření spolupráce v roce 2013 před designéry v hlavním ústředí firmy nakreslil hákový kříž, a to během úvodní kreativní porady, kde se mělo probírat, jak mají vypadat nové tenisky. Nebyl s nimi vůbec spokojený, a tak na jeden návrh namaloval symbol, který právem šokoval všechny v místnosti.

Foto: Noah Boisclair/Unsplash Tenisky z edice Yeezy Boost 350, jedny z nejpopulárnějších

Později hranu posunul ještě dál, a to když řekl jednomu židovskému manažerovi, aby denně líbal Hitlerův portrét. „Poté informoval člena výkonné rady společnosti, že vyplatil sedmimístné odškodné jednomu ze svých zaměstnanců, který ho obvinil, že opakovaně Hitlera chválil,“ stojí ve zprávě. Vyjádřil také přesvědčení, že Židé mají zvláštní schopnosti, které jim umožňují hromadit peníze a vliv.

Sympatie vůči Adolfu Hitlerovi Ye vyjádřil vícekrát, například v podcastu s dezinformátorem Alexem Jonesem. A byť se dříve jeho antisemitské či rasistické výroky přisuzovaly mánii bipolární afektivní poruchy, kterou trpí, za poslední rok se všeobecný názor otočil.

Jen o Hitlerovi to ale nebylo, Ye se totiž zjevně vyžíval také v pornu. Ještě před úvodní poradou s lidmi v Adidasu si měl do svého bytu v New Yorku pozvat výkonné zaměstnance firmy, aby jim pornografická videa ukazoval. A přinášel je také na pracoviště. „V Los Angeles ‚přepadl‘ vedení Adidasu s pornografickým filmem. Zaměstnanci si na něj také stěžovali kvůli sexuálním poznámkám,“ píšou The New York Times.

Ye měl na Adidas tak velký vliv, že manažeři v průběhu spolupráce zřídili krizovou linku, přes kterou mohli všichni řešit záležitosti týkající se výhradně Yeho. Strategie byla podobná hasičskému zásahu – Adidas v divizi rotoval členy, když cítil, že jsou z jednání vyčerpaní, nemají motivaci a necítí podporu. Této jednotce zaměstnanců měl být speciálně přidělen i člen oddělení lidských zdrojů.

Dostali také předplatné na meditační aplikace a pravidelně se scházeli k něčemu, co se podobalo skupinovým terapiím. Zkrátka se museli uklidnit, případně se naladit na další vyhrocené seance, které je čekaly. Zda v tom Adidas reálně neviděl problém, je otázkou, nicméně podle zjištění The New York Times měla firma chování Yeho tolerovat celých deset let.