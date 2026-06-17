Liftago už sveze nejen vás, ale i vaše auto, když nemůžete řídit. Může za to akvizice populární služby
Česká přepravní platforma dál roste díky akvizicím. Nově přebírá Modrého anděla a posiluje v segmentu odvozu vozu. Přijít mohou další nákupy.
Česká přepravní platforma Liftago, kterou vlastní Livesport Martina Hájka, oznámila akvizici aktiv společnosti Modrý anděl. Spojení obou služeb se zaměří především na posílení kapacit v segmentu takzvaného odvozu vozu a v zajištění velkokapacitní XXL dopravy. Finanční hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Za poslední roky jde již o třetí podobnou transakci Liftaga, z něhož se loni definitivně oddělil nový projekt jednoho z původních spoluzakladatelů Ondřeje Krátkého.
Pro Liftago, které na trhu působí od roku 2012 a aktuálně funguje v patnácti českých městech, jde o další krok k rozšíření tržního podílu prostřednictvím nákupu konkurence. Dříve platforma převzala aktiva společností Svez.se a DriveCzech a loni vstoupila do kategorie luxusní přepravy. „Sledujeme trh a jsme připraveni na další akvizice, pokud budou zapadat do naší strategie. Důležité pro nás je rozšiřovat služby, u kterých dokážeme držet náš standard,“ říká generální ředitel Liftaga Radek Svíčka s tím, že loni firma po dřívějších ztrátách dosáhla kladného výsledku hospodaření v řádu milionů korun.
Dosavadní majitel Modrého anděla Robert Faltýnek své rozhodnutí vysvětluje tím, že nastal čas předat zákazníky i řidiče pod křídla větší platformy. Zákazníci Modrého anděla tak získají přístup k celé síti Liftaga, včetně běžné přepravy, kurýrních služeb nebo dispečinku dostupného nepřetržitě. Společnost chce zároveň v nejbližší době uvést na trh další novinky, mezi které budou patřit například sdílené rodinné účty.