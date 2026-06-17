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Liftago už sveze nejen vás, ale i vaše auto, když nemůžete řídit. Může za to akvizice populární služby

Česká přepravní platforma dál roste díky akvizicím. Nově přebírá Modrého anděla a posiluje v segmentu odvozu vozu. Přijít mohou další nákupy.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

liftago
Foto: Liftago
Přepravní služba Liftago
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Česká přepravní platforma Liftago, kterou vlastní Livesport Martina Hájka, oznámila akvizici aktiv společnosti Modrý anděl. Spojení obou služeb se zaměří především na posílení kapacit v segmentu takzvaného odvozu vozu a v zajištění velkokapacitní XXL dopravy. Finanční hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Za poslední roky jde již o třetí podobnou transakci Liftaga, z něhož se loni definitivně oddělil nový projekt jednoho z původních spoluzakladatelů Ondřeje Krátkého.

Pro Liftago, které na trhu působí od roku 2012 a aktuálně funguje v patnácti českých městech, jde o další krok k rozšíření tržního podílu prostřednictvím nákupu konkurence. Dříve platforma převzala aktiva společností Svez.se a DriveCzech a loni vstoupila do kategorie luxusní přepravy. „Sledujeme trh a jsme připraveni na další akvizice, pokud budou zapadat do naší strategie. Důležité pro nás je rozšiřovat služby, u kterých dokážeme držet náš standard,“ říká generální ředitel Liftaga Radek Svíčka s tím, že loni firma po dřívějších ztrátách dosáhla kladného výsledku hospodaření v řádu milionů korun.

Dosavadní majitel Modrého anděla Robert Faltýnek své rozhodnutí vysvětluje tím, že nastal čas předat zákazníky i řidiče pod křídla větší platformy. Zákazníci Modrého anděla tak získají přístup k celé síti Liftaga, včetně běžné přepravy, kurýrních služeb nebo dispečinku dostupného nepřetržitě. Společnost chce zároveň v nejbližší době uvést na trh další novinky, mezi které budou patřit například sdílené rodinné účty.

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