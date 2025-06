Loňský megahit Čarodějka poprvé ukázal své velkolepé pokračování. Slibuje epické střety i blyštivé zpívánky

Uložit 0

Čarodějka, v originále Wicked, byla v anglosaském světě jednoznačným hitem loňského podzimu. Film s Arianou Grande a Cynthií Erivo, vycházející ze stejnojmenného muzikálu, je totiž dalším příběhem z magické země Oz. A ta je mezi anglicky mluvící částí světa extrémně populární. Letos v listopadu do kin dorazí plánovaná druhá část a jak ukazuje právě vydaný první trailer, fanoušci budou nejspíš velice spokojení.

Čarodějka vypráví příběh o tom, jak vzniklo i jak se rozpadlo přátelství mezi přeslazenou čarodějkou Glindou a zelenou Elphabou a od začátku byla plánovaná jako dvoudílný snímek. První část si celosvětově připsala tržby okolo tři čtvrtě miliardy dolarů, byla nominovaná na deset Oscarů a dva si ze slavnostního předávání odnesla. Mimo anglosaský svět přitom až tolik nezářila a třeba nám v redakci se bezmála tříhodinový, hodně přeplácaný a někdy příliš rozmáchlý film příliš nepozdával.

Druhá část už ale nebude potřebovat tolik času na to, aby diváky do tajemného světa Oz vtáhla, a mohla by se tak mnohem víc soustředit na akci a gradaci ústředního vztahu i všech peripetií, které závěr jedničky naznačil. A přesně to nový trailer slibuje – je plný velkolepých scén doprovázených dramatickými chorály, silných hlášek typu „Mám spoustu přátel, ale jen jednu kamarádku, na které opravdu záleží“ i napětí. To vše samozřejmě zabalené to blyštivého kostýmu, který známe z jedničky. Jaký bude výsledek, budeme moci v Česku posoudit od 20. listopadu.