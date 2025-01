Louis Vuitton šlape do formule 1. Jeho logo se objeví na pneumatikách, trofejích i cílové vlajce

Uložit 0

Luxusní módní značka Louis Vuitton vstupuje ve velkém do světa formule 1, a to rovnou jako hlavní partner a sponzor Velké ceny Austrálie, která na okruhu v Melbourne proběhne 14. až 16. března pod názvem Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix. Samotné logo značky se objeví hned na několika objektech včetně pneumatik Pirelli nebo cílové vlajky.

U Austrálie to ale nekončí. Partnerství značky Louis Vuitton s formulí 1 je součástí desetileté dohody mateřské LVMH s firmou Liberty Media, která F1 vlastní. Je to vůbec poprvé, co se tento sport v tak velké míře spojil se společností zabývající se špičkovou módou. Samotná značka přitom není v motorsportu tak úplně nováčkem – na konci 19. století vytvořil George Vuitton kožené automobilové kufry a módní brand v minulosti organizoval závody klasických automobilů.

Letos se ale jeho logo vůbec poprvé propíše i do zcela zásadních částí formule 1. Objeví se nejen na reklamních panelech kolem závodních okruhů, ale také na pneumatikách monopostů, což je první spolupráce svého druhu v historii F1. Kromě toho budou i samotní mechanici týmů nosit rukavice s monogramem LV a stejný branding značky ponese cílová vlajka, kterou mnohdy mávají světové celebrity.

Foto: Formula 1 Louis Vuitton vyrobí pro F1 trofejní kufry

Je to také poprvé, co se značka zapojí přímo do podoby samotných trofejí. Piloti na stupních vítězů navíc obdrží ceny uložené v ručně vyráběných trofejních kufrech s klasickým hnědým designem a velkým „V“ v barevné kombinaci každého závodu, které už LV vytváří od roku 2021 pravidelně pro Velkou Cenu Monaka. Zároveň tím odkazuje na zmíněné kožené automobilové kufry z 19. století.

Právě s tím má značka už bohaté zkušenosti – podobné kufry vyrobila v posledních patnácti letech i pro mistrovství světa ve fotbale a na míru je zhotovila pro olympijské a paralympijské medaile na loňských hrách v Paříži. Ve své domovině se ale LV ukázal ještě víc a kromě kufrů dodal pro cenné kovy také podnosy. Zároveň spolupracoval na nástupní kolekci pro francouzský tým soutěžící v judu a poskytl vybavení některým sportovcům.

Louis Vuitton se teď zapojí ve formuli 1 i do samotných ceremonií a postará se o podobu pódií pro stupně vítězů. V rámci Velké ceny Austrálie zároveň navrhne vizuální styl startovní rovinky a ve VIP sektoru zřídí speciálně navržené lounge zóny.

Šéf F1 Stefano Domenicali označil novou spolupráci s LV za spojení dvou ikonických světů, značka podle něj přinese do sportu jedinečný prvek luxusu a mistrovského řemesla. Pietro Beccari, ředitel Louise Vuittona, zase vyzdvihl podobnost mezi precizností a inovacemi v haute couture a v automobilovém závodění jako takovém.

LV ale není jediný. Čím dál častější propojování luxusních brandů se sportem a technologiemi se zdá být strategickým krokem pro ty značky, které se snaží oslovit širší publikum. Třeba jako pro Pradu, která se podílela na vývoji skafandrů pro vesmírnou misi Artemis III.