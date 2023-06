Má Oxford, ve volném čase prodává zelený čaj a české platební bráně Confirmo zvedla sedmkrát obrat

Projekt Kryptočeši, náš každoroční výběr nejzajímavějších osobností české kryptokomunity, vznikl i proto, aby se ukázali inspirativní lidé a také představily příběhy, které by jinak zůstaly trochu v pozadí. Anna Štrébl, členka letošní desítky a spolu s youtuberem Jakubem „Kicom“ Vejmolou i hostka nejnovější epizody CzechCrunch Podcastu, je přesně taková. Vede kryptoměnovou platební bránu Confirmo, stihla toho ale už více než dost.

Annu Štrébl to vždycky táhlo do zahraničí. Už na gymnáziu vycestovala na rok na výměnný pobyt do Japonska, univerzitu pak absolvovala ve Velké Británii. A rovnou na těch nejprestižnějších univerzitách – bakaláře má z University of London, magistra z Oxfordu. „Pak jsem pracovala pro britskou vládu,“ popisuje své profesní začátky.

Třiatřicetiletá vystudovaná japanoložka je členkou exkluzivního výběru Kryptočeši, který jsme stejně jako loni i letos sestavili. Jde o desítku nejzajímavějších a nejvlivnějších postav zdejší kryptoměnové scény. Štrébl je spolu s Leou Petrášovou z Vexlu nebo s Matějem Žákem z Trezoru Kryptočeškou pro rok 2023, Kicom pak reprezentuje loňskou premiérovou edici, která čítala dokonce dvě desítky osobností.

Štrébl, která v minulosti působila i jako zastupitelka za Pirátskou stranu na Praze 3, se ke kryptu dostala tak trochu náhodou, ale rychle v něm udělala slušnou kariéru. Do platební brány Confirmo nastoupila předloni, od letošního ledna společnost vede. Důvěru si vysloužila tím, že se jí v době, kdy krypto spíše klesá či stagnuje, podařilo zásadně zvednout obrat firmy – zatímco v uplynulých letech teklo přes Confirmo průměrně kolem 100 milionů korun měsíčně, letos už to je 700 milionů.

Ale proč vlastně vyměnila vládní administrativu za krypto? „Cítila jsem, že bych chtěla do nějakého odvětví, které je dynamičtější,“ říká v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTube.

Po vysoké škole, kterou ukončila v roce 2015, totiž pracovala nejprve pro britské ministerstvo zahraničních věcí a pak pro ministerstvo obchodu. Jejím úkolem bylo pomáhat podnikům z ostrovů zvládnout vystoupení Velké Británie z EU a správně nastavit vztahy s partnery v desítce zemí střední a východní Evropy, které měla na starost. „Britská administrativa funguje jako hodně sofistikovaný, dobře šlapající korporát. V tom se liší od té české,“ zmiňuje Štrébl své zkušenosti.

Když v roce 2021 opouštěla Londýn, zvažovala přestup buď do krypta, nebo směrem k umělé inteligenci či datové analytice. Nakonec ale zvítězilo Confirmo, které spoluzaložil a donedávna i vedl jeden z pionýrů kryptobyznysu v Česku Dan Houška. Ve společnosti, která procesuje platby kryptem a díky níž se dá platit bitcoinem v Alze a třeba i v restauracích v rámci spolupráce s aplikací Qerko, je významným investorem skupina Miton.

Přestože Štrébl do kryptosvěta naskočila teprve před dvěma roky, prostředky drží v současné chvíli jen v bitcoinu (určitě i vlivem Houšky a jeho obchodního partnera Romana Valihracha ze spřízněné burzy Coinmate). „Teď držím jenom bitcoin. V Confirmu ale procesujeme i jiné kryptoměny, bez toho by to nešlo,“ upřesňuje v podcastu, kde také vysvětluje, proč aktuálně tráví nejvíce času v Dubaji.

V pohledu na bitcoin si pak velmi dobře rozuměla s druhým hostem podcastu, youtuberem Jakubem „Kicom“ Vejmolou, který má populární Bitcoinovej Kanál na YouTube, kde ho odebírá bezmála devadesát tisíc lidí.

Mladá manažerka je ale zároveň i podnikatelkou, ostatně podobně jako Kicom, který má i vlastní e-shop. Štrébl si ještě při mateřské dovolené otevřela obchod s japonským zeleným čajem, který ráda pije. „Chyběl mi na trhu kvalitní zelený sáčkový čaj,“ říká v podcastu, jak vznikla značka Anna’s Teapot, jejíž produkty se nyní velmi úspěšně prodávají například na stránkách Amazonu.

Na jaká všechna témata v našem podcastu s Annou Štrébl a Jakubem Vejmolou došlo?

Jak se oba vlastně dostali ke kryptu?

Je podle nich krypto už všeobecně známé?

Můžou bitcoin a spol. pomoct rozvojovému světu?

Co říkají na tažení amerických úřadů proti kryptu?

Proč banky ruší účty kryptofirmám?

Probíhá na kryptoscéně generační výměna?

Jaké má Kicom plány s Bitcoinovým Kanálem?

Proč Štrébl vyměnila britskou vládu za krypto?

To vše a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.