Mágové, meče a monstra. Z herního hitu Dragon Age je seriál na Netflixu. A nemusel by být na draka

V původní videohře Dragon Age: Origins jste s partou dobrodružných kumpánů objevovali tajemství světa plného magie i nebezpečných nestvůr. Od té doby hra na hrdiny dostala dvě pokračování a fantastické příběhy se přesunuly na stránky knih i komiksů. Teď se k adaptacím známé značky přidal i šestidílný seriál, který je od pátečního rána už tradičně celý ke zhlédnutí na Netflixu.

Dragon Age: Rozhřešení, v originále Absolution, diváky zavede do světa Thedas, konkrétně do magické říše Tevinter. To jsou názvy dobře známé každému, kdo hrál alespoň některou ze tří her fantasy trilogie, méně zkušení diváci se však rychle zorientují. Nechybí čarodějové, žoldáci, elfové ani monstra. Přesně po vzoru her i v seriálu spojí síly skupina rozmanitých postav, které se vydají na dobrodružství. Tentokrát se od zrádného mága pokusí získat mocný artefakt.

Zápletka je věrná klasickým fantasy počinům, ale Dragon Age: Rozhřešení by nemuselo jen stavět klišé na klišé. Ačkoliv je animovaný, má být seriál podívanou pro dospělé. Už jen hlavní hrdinka, elfka Miriam, je bývalou otrokyní a nyní žoldnéřkou. A trailer ukazuje, že o drama a násilí nebude nouze. Však ani tři herní díly nejsou pohádkou, magie si ve fantastickém světě Dragon Age často žádá krvavé oběti, světem zmítají náboženské i rasové nepokoje a hráč rozhodně není nucen do role hrdiny, jenž se pro ostatní rozdá.

Kromě vážnějšího pojetí dává naději na úspěch také spolupráce tvůrců z jihokorejského studia Red Dog Culture House s vývojáři ze společnosti BioWare. Ti jsou autory nejen prvního Dragon Age: Origins, jeho pokračování i třetího dílu s podtitulem Inquisition, ale v jejich portfoliu je i slavná sci-fi série Mass Effect. O těsném propojení se zdrojovým materiálem svědčí i krátká scéna v ukázce, která prozrazuje, že se v Rozhřešení objeví i oblíbené postavy z her. Seriálové hrdiny tak zpovídá inkvizitorka Cassandra, již doplňuje postava ještě známější, Leliana.

Showrunnerkou seriálu je Mairghread Scottová se zkušenostmi z animovaných Strážců galaxie i dalších adaptací komiksů od Marvelu i DC, režie se ujal Ki Yong Bae, jenž pracoval na taktéž animovaném snímku Zaklínač: Vlčí sen nebo na vynikající netflixovské sérii Love, Death & Robots. A pro nezasvěcené diváky nejspíš nebude kdovíjak dechberoucí, ale pro fanoušky videoher nebo animované tvorby je nesmírně nabité i dabingové obsazení.

Hlavní hrdinka Miriam promluví hlasem Kimberly Brooksové, která nadabovala vedlejší role v Dragon Age: Origins, ale i Ashley Williamsovou, parťačku hlavního hrdiny v Mass Effectu. Doplní ji Ashly Burchová, jež je hlasem protagonistky Aloy z populární série Horizon, případně Chloe z Life is Strange. Matthew Mercer svůj hlas propůjčil Cyberpunku 2077 i Luku Skywalkerovi v Battlefrontu II. Phila Lamarra diváci znají jako hlas Conrada z Futuramy a z bezpočtu dalších animovaných děl, ale měl i menší roli v živém Pulp Fiction.

Pro Netflix je Dragon Age: Rozhřešení v krátké době další videoherní adaptace s potenciálem pobavit početné publikum. Teprve v září vyšel seriál Edgerunners, vysoce stylizovaná a hyperaktivní akce na motivy Cyberpunku 2077. Kromě toho, že byl nesmírně zábavný, dokonce pomohl hře od polského CD Projektu dva roky po vydání k nečekané renesanci a překonání milionu hráčů denně. Podobně mimochodem zapůsobil seriálový Zaklínač na popularitu herní trilogie od stejného studia.

Seriály inspirované hrami samozřejmě sklízely tu menší, tu větší úspěch na Netflixu i před kyberpunkovou jízdou. Loni dosud nepřekonanou laťku v audiovizuálním zpracování nasadilo vynikající Arcane, které na obrazovky přeneslo oblíbenou online hru League of Legends. Také její žánrová konkurence Dota 2 má na streamovací službě svou adaptaci, ale byť je Dračí krev koukatelné fantasy, kvality Arcane nedosahuje.

Vydání Rozhřešení mohou fanoušci brát také jako alespoň částečné zahnání hladu po dalším herním pokračování Dragon Age. Po prozatím posledním Inquisition z roku 2014 tvůrci z BioWare na příští rok připravují čtvrtý díl s podtitulem Dreadwolf. Ten jako první příspěvek do série přímo naváže na předchozí titul. První tři Dragon Age samozřejmě spojovalo dějové pozadí, zasazení do světa Thedasu nebo některé postavy, ale každá hra vyprávěla vlastní příběh. Stejně jako Dragon Age: Rozhřešení.