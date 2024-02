Malý krok pro lidstvo, velký pro byznys. Modul Odysseus jako první soukromý stroj přistál na Měsíci

Uložit 0

Více než padesát let od konce slavného programu Apollo americké NASA se lidé opět snaží dostat na Měsíc. Dnes se to však netýká jen národních kosmických agentur, ale i soukromých společností – a právě díky nim má éra moderní kosmonautiky nový milník. Modul Odysseus od texaského výrobce Intuitive Machines totiž jako první soukromý stroj zvládl úspěšně přistát na nejbližší přirozené oběžnici Země.

Šestinohý robotický Odysseus dosáhl měsíčního povrchu krátce po půlnoci našeho času, nějakou dobu však trvalo, než začal zpět na Zemi vysílat signál a než společnost Intuitive Machines uvedla, že je dostatečně silný. „Bezpochyby můžeme potvrdit, že je naše vybavení na Měsíci,“ uvedl krátce po přistání šéf mise nazvané IM-1 Tim Crain. „Odysseus má nový domov,“ dodal v živém vysílání z řídícího střediska v Houstonu.

„Po vyřešení problémů s komunikací operátoři potvrdili, že Odysseus je ve vzpřímené poloze a začal posílat data. Nyní pracujeme na odeslání prvních obrázků z lunárního povrchu,“ uvedla později firma. Zatím ale neposkytla podrobnosti o stavu modulu, o průběhu přistání ani o tom, zda kosmická loď dosáhla zamýšleného cíle – místa asi 300 kilometrů od jižního pólu Měsíce v oblasti kráteru Malapert A.

Měsíčního povrchu se dosud dotklo jen pět států, a to díky svým vesmírným agenturám – Spojené státy americké, bývalý Sovětský svaz, Indie, Čína a Japonsko. Poslednímu jmenovanému se to i přes komplikace se solárními panely sondy povedlo v polovině ledna. Země vycházejícího slunce mohla mít prvenství mezi soukromými firmami, stroj tamní společnosti ispace však na Měsíci ztroskotal loni v dubnu.

After troubleshooting communications, flight controllers have confirmed Odysseus is upright and starting to send data.

Right now, we are working to downlink the first images from the lunar surface.

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 23, 2024