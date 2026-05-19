Marketingová akce? Česká spořitelna ruší minimální poplatek za investice napořád, jen nechtěla čekat
Největší česká banka se chce stát v investicích atraktivnějším hráčem pro větší množství klientů. Ruší proto minimální poplatek při nákupech akcií.
Česká spořitelna jako první velká tuzemská banka ruší minimální poplatky za nákup investičních produktů v rámci menších obchodů. U jednorázových nákupů akcií či burzovně obchodovaných fondů klienti nově zaplatí pouze procentuální sazbu z objemu transakce. Ušetří tak ti, kteří nakupují řádově za tisíce až nízké desetitisíce korun. Přestože oficiální dokumenty krok prozatím označují za časově omezenou marketingovou akci, banka uvedla, že jde o trvalou změnu, kterou prý chtěla jen urychlit.
Dosavadní minimální poplatek činil 90 korun, případně čtyři eura nebo dolary. Nyní si banka účtuje už jen 0,35 procenta z celkového objemu uskutečněné transakce. Pokud tak klient nakoupí cenné papíry za 1 000 korun, na poplatcích místo původních 90 korun zaplatí jen 3,50 koruny. Změna se týká jednorázových nákupů akcií, frakčního investování, investičních certifikátů, warrantů i instrumentů, jako jsou ETF, ETC či ETN.
Zveřejněná pravidla na webu banky krok formálně rámují jako marketingovou akci spuštěnou 18. května s platností do konce prosince letošního roku. To vyvolalo spekulace o dočasnosti nového ceníku. Zástupci banky ale pro CzechCrunch potvrdili, že zrušení poplatku je definitivní. Na síti LinkedIn situaci vysvětlila také Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny zodpovědná za retailové bankovnictví.
Kdo díky zrušení poplatků ušetří?
Odstranění minimální sazby 90 korun znamená okamžité zlevnění, které ocení výhradně drobní investoři. Zlomovou částkou je investice ve výši zhruba 25 714 korun.
Právě z této sumy totiž procentuální poplatek (0,35 %) činí oněch 90 korun a nad tuto hranici už klienti zaplatí stejně jako předtím.
Modelové příklady:
- Drobná investice (1 000 Kč): původně klient zaplatil 90 Kč, nově poplatek činí 3,50 Kč.
- Vyšší investice (50 000 Kč): pro větší vklady se nic nemění. Původně i nově klient zaplatí 175 Kč.
„O změnách v ceníku budeme klienty teprve informovat, ale možnost nakupovat bez minimálního poplatku jsme jim chtěli dát okamžitě, proto jsme poplatek odstranili už nyní v režimu marketingové akce,“ uvedla Daniela Pešková v jednom z komentářů pod vlastním příspěvkem. Ze zákona totiž instituce musí o změnách ve standardním ceníku informovat s několikaměsíčním předstihem.
Zlevnění drobných investic je dalším krokem největší české banky, jak se stát na poli investic atraktivnější hráčem. Tlak na snižování poplatků na trhu dlouhodobě vytvářejí různé moderní investiční aplikace typu Revolut a brokeři, se kterými nyní spořitelna novými podmínkami částečně dorovnává krok a cílí na menší i mladší investory. Již předloni například spustila investice do akcií, jejich frakcí a přes ETF i třeba do bitcoinu.
Prostřednictvím České spořitelny, která obsluhuje přes 4,5 milionu klientů, aktuálně investuje přes 780 tisíc klientů. „Tempo růstu našich investičních klientů se v posledních dvou letech zvýšilo takřka o polovinu. Odstraněním jednorázových poplatků vycházíme vstříc zejména mladým klientům, kteří jsou zvyklí investovat přes mobilní aplikace,“ uvedl Lukáš Míka, který ve spořitelně odpovídá za rozvoj investičních řešení.
Vedle úpravy poplatků banka mění také způsob, jakým se investice v aplikaci zobrazují. Nově klienti uvidí nakoupené akcie či fondy ve svém portfoliu bezprostředně po zadání pokynu, nikoliv až po technickém vypořádání transakce, které může trvat i tři dny. Podle Míky zpoždění u mnoha lidí vyvolávalo nejistotu.