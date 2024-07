Marvel za návrat Roberta Downeyho Jr. zaplatí horentní sumu. Proč se z Iron Mana stal Doctor Doom?

Uložit 0

Když v roce 2008 vycházel první Iron Man, nikdo netušil, že tím započíná jedna z nejvelkolepějších filmových franšíz všech dob. Dokonce bylo pro snímek těžké sehnat scenáristy, protože postavu považovali za příliš málo známou. Dnes patří Iron Man a jeho představitel Robert Downey Jr. mezi nejvýraznější jména v Hollywoodu. O víkendu oznámený Downeyho návrat do univerza Marvelu v jiné roli je jednak překvapivé, jednak velice drahé. Proč se k němu studio uchýlilo?

Základní důvody jsou poměrně jasné. Filmy z produkce Marvelu prakticky nikdy neměly auru inovativních děl, které posouvaly kinematografické umění, v posledních letech se ale vyloženě diskutuje o tom, že superhrdinský žánr v podání studia „potřebuje zachránit“. Eternals, Ant-Man a Wasp: Quantumania nebo Marvels propadli kriticky i finančně a ani na snímky, které vydělávaly, jako Thor: Láska jako hrom a Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, většina nevzpomíná v dobrém.

Marvel proto začal chystané projekty odsouvat, aby bylo více času je promyslet a nevydávat příliš mnoho filmů ročně. Letos je to nakonec jen jeden, zatím veleúspěšný Deadpool & Wolverine. To je také důvod, proč teď přišly velké novinky ohledně dvojice týmových Avengers. Kvůli odkladům odpadli původně plánovaní režiséři a studio v kreativní krizi zachránili bratři Joe a Anthony Russovi, kteří se sami přihlásili s nabídkou blockbustery režírovat.

Jelikož měli v minulosti na starosti některé z nejlépe hodnocených marvelovek, například Captain America: Návrat prvního Avengera, Captain America: Občanská válka, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, jednalo se o velice zajímavou nabídku. A filmaři si za ni nechali náležitě zaplatit. Server Variety, odkazujíc na vlastní anonymní zdroje, uvádí, že za režii chystaných Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars mají dostat 80 milionů dolarů, v přepočtu 1,9 miliardy korun.

To přitom nemusí být finální částka, jejich smlouva totiž má zahrnovat bonusy v případě, že tržby filmů překonají 750 milionů a miliardu dolarů. Takové platy v Hollywoodu jsou velice ojedinělé a připadnou jen těm nejúspěšnějším tvůrcům, mezi něž patří například Christopher Nolan. Režisér Počátku, Interstellaru nebo Dunkerku si za ně odnesl v průměru 70 milionů dolarů.

Jeho případ je nicméně jiný než u nové smlouvy bratrů Russoových. Základní honorář Nolana se totiž typicky pohybuje „jen“ kolem 20 milionů dolarů a zbytek je poměrně vysoký podíl na příjmech filmů. Díky tomu si také za téměř miliardového Oppenheimera měl odnést kolem 100 milionů dolarů. Režiséři připravovaných Avengers podíl z příjmů podle všeho nedostanou, ale už jejich základní plat je velice vysoký. Dá se to interpretovat tak, že studio jim skutečně věří.

Není divu. Avegers: Endgame je druhý nejvýdělečnější film všech dob a také všechny ostatní marvelovky, co natočili, si vedly skvěle. Tentokrát mají navíc dostat větší kontrolu než v minulosti. Namísto jen vlastních producentů Marvelu, jak je typické, má Doomsday a Secret Wars produkovat společnost Russoových AGBO. Natáčení má začít ve druhém čtvrtletí příštího roku v Londýně, na rozdíl od Infinity War a Endgame, které vznikaly v americké Atlantě.

Největší zprávou ohledně nových projektů je nicméně návrat Roberta Downeyho Jr., a to ve zcela jiné roli. Herec, jehož si naprostá většina lidí spojí hlavně s miliardářem a vynálezcem Tonym Starkem, respektive jeho superhrdinským alter-egem Iron Manem, v příštích Avengers ztvární zloducha Doctora Dooma.

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Podle informací Variety za to má dostat ještě výrazně více než Russoové, přesnější částka ale není známa. Za Avengers: Endgame měl díky podílu z příjmů dostat 75 milionů dolarů a celkově je zdaleka nejlépe placeným člověkem na orbitu Marvelu. Za práci na tří Iron Manech, čtyřech dílech Avengers a menších rolích v Captain America: Občanská válka nebo Spider-Man: Homecoming si prý celkově vydělal mezi 500 a 600 miliony dolarů (v aktuálním přepočtu 11,7 až 14,1 miliardy korun).

Nakonec se není co divit – dodnes je nejvýraznější tváří Marvel Cinematic Universe (MCU), a proto se do něj také vrací. Poté, co Marvel kvůli odsouzení za domácí násilí musel propustit Jonathana Majorse, představitele zloducha Kanga, bylo potřeba opravdu velké jméno. Studio si chce být jisté, že jeho největší projekty uspějí. Úzké spojení Iron Mana a Doctora Dooma ale má oporu také v komiksech. Zde mezi nimi panuje intenzivní spor, v novějších příbězích ale také spolupracovali – Doctor Doom dokonce na čas převezme roli Iron Mana a chrání Starkovu společnost.

Navíc svět Marvelu je rozsáhlé multiverzum a v některých alternativních realitách Tony Stark je Doctor Doom. Někde je to tentýž člověk, jinde si zase oba přehodili těla. Co přesně ale očekávat od příštích Avengers, je velkou otázkou. Jasné každopádně je, že studio si obsazením Downeyho Jr. zajistilo obrovskou pozornost a určitém ohledu už nyní uspělo.