Masaryčka je na řadu let obsazená. Nově do ní přibude kavárna IF Café, Crystalex a podnik na střeše

Uložit 0

Je to rok, co se do Masaryčky nastěhovaly první firmy, obchody a restaurace. Teď společnost Penta ohlašuje poslední příchozí nájemníky. Na kolemjdoucí čeká hned několik novinek, zpřístupnit by se měla v nejbližší době také střecha architektonického počinu od Zahy Hadid.

V uplynulém roce už se tam nastěhovala partnerská prodejna společnosti Apple iStyle, v komplexu je pizzeria L’Osteria či cukrárna Ollies. Další provozy se ale teprve otevírat budou. V dolním patře se chystá nová restaurace Noel, kterou bude provozovat skupina Barock. Ta má na pražském Malém náměstí zastoupení v podobě restaurace Daniela’s.

Na Masaryčce se každopádně skupina hodlá zabydlet o něco víc. Právě Barock bude totiž stát i za provozem, který se bude nacházet na samotné střeše Masaryčky. Ta je přitom zatím veřejnosti uzavřená. Návštěva určitě stojí za to, je odsud výhled na celou Prahu. Termín ještě není znám, mělo by to každopádně být ještě na sklonku léta.

Mozaiku doplní také nová kavárna IF, o které CzechCrunch informoval už letos v březnu. Známá cukrářka Iveta Fabešová Werichovu vilu neopouští, přidává k ní další pobočku. IF zabere v Masaryčce dvě podlaží. V parteru budovy v její zadní části, to znamená blíž k Florenci, bude kavárna, kde se budou samozřejmě podávat i cukrářčiny známé Lemony. Nabídne asi padesátku míst k sezení. Ve druhém patře bude mít IF cukrářskou výrobu, ale také malou akademii.

Ještě do konce září by tu pak měl otevřít prodejnu novoborský výrobce skla Crystalex. Společnost je vlastníkem ochranné známky Bohemia Crystal a zaměřuje se na nápojové sklo. V Masaryčce bude mít velký showroom.

Suma sumárum tak ve zlaté budově sídlí kromě výše jmenovaných také papírenská společnost Bibelot, drony DJI, fitko IEM Spa, restaurace od LaGare Fuse, kavárna Loka Doubleshot, zmrzlinárna Puro Gelato a asijská restaurace Sakura’s.

Masaryčka je ale především kancelářská budova a i jako taková je už zabraná. A to na několik let. V poslední době se tu usídlily pojišťovací společnost Renomia, realitní poradenství Savills, poradenská a investiční společnost Toužimský Kapital a firma AF Power Group. K těm by měla ještě přibýt investiční společnost, kterou chystá majitel budovy, tedy skupina Penta. Parametry nového fondu chce společnost představit rovněž v nejbližší době. I přímo Masaryčka má pak přispívat k jeho budoucím výnosům.

„Dnes to vypadá jako samozřejmost, ale obsadit obě kancelářské budovy Masaryčky do posledního metru takto rychle po dokončení stavby považuji za mimořádný úspěch, který se neděje každý den. Navíc s nájemními smlouvami, které svými hodnotami rekordně překročily doposud dosahovaná maxima nominálních nájmů na pražském trhu s komerčními nemovitostmi,“ říká k tomu manažer Penta Real Estate Miloš Kocián.

Sestava firem sídlících v budově tak čítá Advokátní kancelář Jan Evan, společnost Arta a BCQ, poradenství Egon Zehnder, Fio banku, společnosti Second Foundation, Veolia a Workday. Ze skupiny Penta je to Penta Investments, Penta Real Estate, Penta Fund a Privatbanka.

Zároveň pokračují práce na samotném Masarykově nádraží. Za prvé by přes jeho koleje mělo vzniknout přestřešení, které bude ústit u další budovy Penty, a to v Motelu One. Za druhé se na nádraží staví také dvě koleje, odkud by se měly svést ve třicátých letech cestující na pražské letiště. Koleje budou přitom v těsném sousedství zlaté budovy.