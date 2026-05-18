Měla být baletkou, ale málem ji to zničilo. Teď buduje komunitu pro stovky žen, které řeší podnikání
Kamila Bruknarová organizuje networkingové akce nejen pro podnikatelky. Za jejím projektem Shebuild ale stojí příběh, který začal v tanečním sále.
Kamilu Bruknarovou formoval sport odmalička. Začínala u gymnastiky, pokračovala taneční konzervatoří a baletem, pak se dala na fitness závodění. Dotáhla to až na mistrovství České republiky a čtvrté místo na světě v juniorské kategorii. Kariéru v tanci i závodním fitness ale nakonec nechala za sebou. Prošla si kvůli ní poruchou příjmu potravy a cestu zpátky k sobě popisuje jako jeden z nejtěžších procesů ve svém životě, zároveň i jako zkušenost, která ji spolu s neplánovaným těhotenstvím a toxickými vztahy formovala nejvíc. Nyní pořádá minikonference a networkingové akce pod hlavičkou Shebuild pro české podnikatelky. Na programu jsou zajímavé osobnosti, workshopy i strukturovaný networking, kde každá účastnice dostane prostor se představit ostatním.
„Vím, jaké to je, když nemáte kolem sebe správné lidi a chybí vám opora. Ty překážky a pády mě ale vlastně dovedly k tomu, čím jsem dnes, ačkoliv jsem stále na samém začátku cesty,“ říká Kamila Bruknarová, která opustila fitness závodění, protože tlak na vzhled a každé kilo navíc byl neúměrný. Poté se našla v marketingu. Dělala social media pro startupy a pak nastoupila jako marketingová manažerka do holdingu. Tuto kariéru ale přerušilo neplánované těhotenství, kdy byla rok doma s miminkem a na práci ji nezbýval čas ani energie. „Bylo to náročnější, než jsem čekala. V té době jsem si sáhla i na pomyslné dno, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu řešit, zda koupím buď plínky pro dítě, nebo jídlo,“ vzpomíná Kamila Bruknarová.
„I když jsem byla doma s dítětem, stále víc ve mně sílila potřeba něco dokázat. Ambice ze sportu jsem asi potřebovala přenést jinam a zároveň se zase dostat mezi lidi,“ vzpomíná. Začala proto navštěvovat networkingové akce, které jí sice přinesly několik marketingových klientů, ale zároveň jí došlo, že ne všude se cítila úplně komfortně. „Když jste introvert, a navíc žena, tak najednou stojíte v rohu a říkáte si: Za kým mám teď jít? A co mu mám říct, abych se neztrapnila? Máte obavu, jak na vás budou ostatní koukat.“ A tak ji napadlo, že by to šlo dělat i jinak, příjemněji pro všechny strany.
Řekla si, že za podpory rodiny zkusí zorganizovat vlastní akci pro ženy, které to mají podobně, potřebují se potkávat, inspirovat a mít kolem sebe lidi, kteří jdou podobným směrem. První byla dělaná doslova na koleně jen pro dvacet žen, ale už tehdy ji překvapilo, jak velký zájem o ni byl. To jí dodalo chuť a sílu do dalšího organizování. I proto se druhou rozhodla udělat ve větším.
„Nakonec to byl ale pořádný fuckup. Bylo to v listopadu, pronajala jsem si velkou halu, ale zapomnělo se na vytápění, takže hosté tam seděli v zimních bundách a já jsem skončila ve ztrátě,“ popisuje a dodává, že ji to ale naštěstí neodradilo a třetí event už byl přesně podle představ. Od té doby jich má za sebou pod hlavičkou Shebuild desítky.
Páteří každého eventu je řízený networking, každá účastnice dostane sešit s kontakty a obory ostatních žen a pak se střídají v menších skupinkách u stolů, aby se každá potkala s každou. Kromě networkingu jsou součástí vždy přednášky a hosté, kteří mají co říct. Na předchozích eventech vystoupila například Barbora Lauren, autorka knihy Poselství znovuzrození, která tu knihu pokřtila. Akce se konaly i ve wellness s doprovodným beauty programem nebo jako baletní hodina s praktickým workshopem. „Chtěla jsem propojit pohyb s networkingem. Bylo super vidět, jak se ženy po pohybu mnohem líp otevřou a komunikují,“ říká Kamila Bruknarová, kterou dnes pořádání eventů pro ženy živí.
A co ženy na setkáních Shebuild nejčastěji řeší? „Skloubení rodiny a podnikání, jak rozložit vlastní energii, aby to všechno stíhaly, jak zlepšit své prodejní dovednosti. A hlavně, jak si za svoji práci mohou říct adekvátní cenu, protože hodně z nich bojuje i se svým sebevědomím,“ říká Kamila Bruknarová k některým tématům, se kterými ženy přicházejí. A třeba v mužském kolektivu by si je netroufaly otevřít. Další z chystaných akcí bude v červnu v Praze, mezi hosty bude například fotografka Anna Kovačič, která fotí pro Forbes a Elle.
Poptávka po akcích roste, poslední byla vyprodaná a část zájemkyň musela Bruknarová odmítnout. Od června přidává k pravidelnému programu eventů i členskou komunitu, členky dostanou přístup na všechny události, několikrát měsíčně zážitkové setkání, workshopy s odborníky a další výhody. V plánu jsou i víkendové retreaty.
„Spousta komunit je čistě online. Ale chybí mi v nich přímý kontakt. Chci, aby ženy věděly, že nejsou samy, nejen jednou za čas na akci, ale průběžně,“ vysvětluje Kamila Bruknarová. Teď přemýšlí, jak Shebuild posunout dál. „Je to moje miminko, takže mám tendenci dělat všechno sama a rozhodně z toho nechci dělat žádné masové akce. S každou účastnicí si chci podat ruku a prohodit pár slov. Ale vím, že některé úkoly už budu muset delegovat,“ přiznává a doplňuje, že brzy dojde k rozšíření týmu.