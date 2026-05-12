Měly to být výdělečné franšízy. Teď značky Trdlokafe a Bubblify oznámily bankrot

Dvě klíčové společnosti ze skupiny Twist jsou v úpadku. V insolvenčním řízení se k nim s pohledávkami připojují i nespokojení franšízanti.

Pobočka sítě Trdlokafe
Provozovatel stánků s trdelníky Trdlokafe a prodejce nápojů Bubblify z franšízové skupiny Twist jsou oficiálně v úpadku. Společnosti to oznámily v insolvenčním rejstříku před plánovaným jednáním u Městského soudu v Praze. Přidaly se tak ke krachu další firmy z holdingu, projektu Naše Zmrzka, jak informovaly Seznam Zprávy. Jde o další z řady problémů, které skupina Twist řeší, nedávno se například rozkmotřila se zakladatelem sítě Kytky od Pepy, který rozjel konkurenční byznys.

Insolvenční návrh na společnost Bubblify podala firma Alkony-CZ obchodníka s pohledávkami Petra Bujnocha. Její nárok vychází z dřívějšího dění kolem řetězce Oxo, ve kterém investoval i hokejista Jakub Voráček. Bubblify sice pohledávku neuznává a původně se snažila řízení odvrátit, mezitím se do něj ale přihlásila řada dalších věřitelů. Patří mezi ně samotní franšízanti, majitelé pronajímaných prostor i další obchodní partneři s pohledávkami po splatnosti. Některé pobočky přitom ukončily provoz ještě před začátkem insolvence.

Skupina Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrey Fenn a Daniela Ryšky lákala zájemce na nákup franšíz v hodnotě milionů korun. Model spočíval v tom, že investoři nebudou muset pobočky osobně řídit a skupina je bude provozovat za ně. Většinu tržeb firem tak netvořil samotný provoz stánků, ale právě prodej těchto licencí. Mnozí franšízanti si však stěžují, že se slibované ekonomické výsledky nedostavily. Část z nich již kvůli tomu podala trestní oznámení pro podezření z podvodu.

