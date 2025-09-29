Nenechte se opít trdelníkem aneb Stánek s občerstvením může být fajn byznys, ale ne top investice
Skupina Twist známá třeba sítí stánků Trdlokafe láká franšízanty na impozantní investiční návratnost. Jako by provoz kiosků snad ani nebylo podnikání.
Komentář Luboše Kreče Franšízing je legitimní a populární podnikatelský koncept, na kterém stojí některé z největších brandů světa v čele s fastfoodovým impériem McDonald’s. Je ale dobré mít na paměti, že jde o podnikání, v němž je téměř vždy cesta k úspěchu klikatá a náročná. Nikoli přímá a rychlá, jak to zájemcům naznačuje skupina Twist se svými stánky s trdelníky. Ty inzeruje jako extrémně výnosnou investici.
Skupina Twist – ještě nedávno známá jako Twistcafé – je už pár měsíců pod soustředěným tlakem Seznam Zpráv, především pak kolegy Daniela Nováka. Ten s buldočí vytrvalostí popisuje nejasnosti a probublávající problémy, které se kolem stánků (nejen) s trdelníky objevují. Zasazuje tak idylicky líčený sukces do realističtějších obrysů.
I my v CzechCrunchi jsme měli delší dobu pochybnosti, zda je bombastická expanze trdelníků do všech koutů světa uvěřitelná a především udržitelná. Přitom jsme svým založením velmi pro-podnikatelští a fandíme každému, kdo má chuť a odvahu něco zkusit a postavit se na vlastní nohy. A to může mít formu jak AI startupu, tak mini kiosku s kávou.
Důležité je ale to slovíčko PODNIKÁNÍ. Tedy píle, disciplína, odpovědnost, risk, odvaha, vytrvalost a, ano, i relativní svoboda a jednou třeba zajímavý zisk. Ovšem možná také ne, protože většina úspěšných byznysmenů vám řekne, že teprve s krachem člověk pochopí, o čem podnikání opravdu je.
Dobrá, a není tohle v souladu s konceptem franšízy, kterou nabízí skupina kolem Radka Kleina? Jistě, franšízant je z principu podnikatel, byť jeho možnost rozhodovat sám o sobě a o svém byznysu je značně limitovaná. Nicméně je to nepochybně krok směrem k podnikání a poklona patří všem, kteří to mají chuť zkusit.
Problém v případě Trdlokafe (do skupiny Twist ale patří i další síťové brandy jako Kytky od Pepy, Bubblify nebo například pizzerie Raketou) vnímám v tom, že to je marketované především jako fantastická a extrémně výnosná investice.
Ostatně už jejich web má doménu investice.trdlokafe.cz. Na něm se pak z výbušných claimů člověk dozví, že průměrný výdělek na jeden obchůdek je 100 tisíc korun měsíčně (což je suma, z níž se většině populace zamotá hlava), že obvyklý roční výnos je 33 % (to se neodvažují nabízet ani ty nejvíc bullish fondy) a že investice je zpět zpravidla do dvou až tří let.
Podnikání nebývá rychlá a snadná cesta a konečná odměna je zpravidla tvrdě zasloužená.
Jen pro srovnání – ty nejzkušenější, nejprověřenější a zároveň nejúspěšnější investiční fondy, jako jsou Jet Investment nebo Genesis Capital, se zdráhají lákat na vyšší výkonnost než 15 procent ročně. A to se bavíme o čistokrevných investičních nástrojích, které se pohybují v úplně jiných sférách, v nichž už platí, že peníze dělají peníze.
V otázkách a odpovědích pro zájemce o Trdlokafe se píše: „Typicky se po 1 roce zisk (ZISK, ne obrat) průměrné lokace dostane nad 100 tis. Kč / měsíc, takže po deseti letech fungování můžete mít přes 10 milionů Kč v zisku.“ Nebo: „Ceny pobočky nastavujeme tak, aby se vám investice vždy vrátila do 3 let. Proto nejdražší lokace v Dubaji mohou stát i 10 mil. Kč, nejlevnější lokace v Čechách se pohybují kolem 2–3M Kč.“
Nepochybně se to stát může a jistě se to někomu podaří, ale že by to bylo pravidlo? To zní až příliš jednoduše. Ostatně na webech jiných známých franchisingových sítí, jako jsou McDonald’s, Crosscafe, Fruitisimo nebo Bageterie Boulevard, je k vidění mnohem uměřenější slovník a mnohem větší důraz na to, že jde o podnikání.
Samozřejmě, podnikání je svým způsobem forma investování a právě aktivním byznysovým přístupem lze vydělat opravdu hodně peněz, určitě víc než jako zaměstnanec nebo jako někdo, kdo si odkládá každý měsíc pár tisíc. Ale znovu – nebývá to rychlá a snadná cesta a konečná odměna je zpravidla tvrdě zasloužená.
Jelikož holding Twist má k ruce tým agilních obchodníků, je jasné, že zájemcům investiční výhodnost svého stánkového produktu patřičně nabarví. Ve chvíli, kdy vzduchem začnou létat miliony v plusu a klient nabude dojmu, že cesta k nim je v podstatě přímá, nikoli klikatá a trnitá, se nepochybně spousta z nich nechá zviklat. Odpovědnost a náklady jdou ale nakonec primárně za nimi, skupina Twist totiž žije z toho, že prodává pobočky a jejich vybavení – to je jádro jejího byznysu. Nikoli výroba trdelníků.
Nemůžu si pomoct, ale to, co slibuje lidem, které zaujme její marketing, připomíná spíš devadesátkové investiční dravce, nikoli někoho, kdo chce posouvat entrepreneurship společnosti a dělat z nás lepší a odvážnější podnikatele. Třeba i po vzoru těch z USA, kde firma s pompou otevřela na legendární pláži Venice Beach v Los Angeles loni stánek – jehož instagramový účet už je přes půl roku neaktivní.