Jsem za vás rád, ale odcházím. Květinář Pepa loni prodal obchody skupině Twist a teď rozjel konkurenci
Kytky od Pepy se staly lovebrandem. Jejich zakladatel nyní sází na to, že úspěch po prodeji velké skupině zopakuje s novým konceptem.
Květinář Josef Dušátko postavil svůj byznys na tom, že květiny nemají být luxus. Jeho příběh dlouho působil jako splněný (trochu americký) sen o stánkaři, který to dotáhl až k desítkám prodejen a čtvrtmiliardovému obratu. Před rokem svou síť Kytky od Pepy prodal ambiciózní skupině Twist. Šlo o krok, jak rodinnou firmu posunout do světa franšízingu a odpočinout si od administrativy. Spojení se však vyčerpalo, Dušátko teď odchází a opouští brand, který zakládal. V mezičase už rozjel nový koncept.
Značka Kytky kytky jenom kytky (zkráceně Jenom kytky, jak se ostatně jmenuje společnost, která za ní stojí) je na světě už pár měsíců. Na svůj instagramový účet umístila první příspěvek koncem ledna, ale až nyní tam vystoupil i samotný Josef Dušátko a vysvětlil, co se vlastně děje.
„Před rokem jsme síť prodali franšízové skupině Twist. A udělali jsme dobře. Jsme rádi, že jsme to udělali,“ říká na sociální síti s tím, že díky exitu si uvolnili ruce na jiné aktivity. „Jsme za skupinu Twist rádi. Otázku, jestli to dělají dobře, nebo špatně, nerozhodnu. Dělají to jinak.“
Jde o narážku na to, že koncept prodejen Kytek od Pepy se od příchodu skupiny, kterou řídí trojice podnikatelů Radek Klein, Andrea Fenn a Daniel Ryška, hodně posunul. Kromě květin přibylo i lehké občerstvení, v obchodech je patrný tlak na výkon a částečně z nich zmizel jejich původní, čistě květinářský duch. Na druhou stranu takový byl plán od začátku transakce, která rodině Dušátkových vynesla podle odhadů několik desítek milionů korun.
Když Kytky od Pepy kupoval loni v únoru Twist, síť prodejen čítala přes 20 poboček, měla kolem dvou set pracovníků a její tržby za rok 2024 překročily, podle informací samotných aktérů obchodu, čtvrt miliardy korun. V rejstříku je naposledy výroční zpráva za rok 2022, kde se hovoří o obratu 145 milionů a drobném provozním zisku v řádu jednotek milionů.
Nyní se ale Josef Dušátko, skoro přesně rok po exitu z firmy, rozhodl prolomit mlčení: „Abychom nemuseli být součástí něčeho, s čím úplně nesouhlasíme, jsem se rozhodl, že už nebudu součástí společnosti Kytky od Pepy. A se svými holkami jsme vymysleli značku Kytky kytky jenom kytky. Zkráceně Jenom kytky.“ Na tento krok se podle všeho připravoval už delší dobu, majitelem eseročka Jenom kytky je od léta loňského roku.
Když hovoří o holkách, má na mysli svou rodinu, protože na květinářském byznysu Dušátkových se podílí jak jeho manželka a sestra, tak dcery Anežka a Kristýna.
„Už v tom názvu vám naznačujeme, že se vracíme zpátky ke kořenům. Levné, hezké kytky. A radost, která nám v poslední době začala chybět,“ říká v příspěvku na Instagramu. Firma se nyní chce hodně věnovat tomu, na čem kariéra Dušátka začala – objíždění trhů. Kromě toho už má i kamennou prodejnu v pražských Holešovicích, chystá také výdejní kytkomaty. Bude tak Kytkám od Pepy, jež pokračují i bez něj, konkurovat.
Skupina Twist krok Josefa Dušátka nijak nekomentovala a na dotazy CzechCrunche zatím nereagovala. Je však patrné, že v pohledu na další fungování květinářského byznysu se rozcházeli, protože Dušátko na Instagramu trochu pobaveně glosuje i to, že z prodejen zmizely některé prvky, které právě on proslavil, jako byly květinové formuláře.
K rozchodu dochází ve chvíli, která není pro Radka Kleina a spol. jednoduchá – jak nedávno upozornily Hospodářské noviny, holding čelí útokům byznysového vymahače Petra Bujnocha, který tlačí do konkursu jednu z firem skupiny. Server Seznam Zprávy zase opakovaně popsal problematické vztahy Twistu s jeho spolupracovníky či dodavateli.
Do skupiny Twist patří kromě Kytek od Pepy také další sítě jako Trdlokafe, Bubblify, Rio, Kofi kofi nebo Cinname. Působí celkem v osmi zemích, uvádí, že dává práci více než pěti tisícům lidí, a loni měla v tržbách dosáhnout dvou miliard korun. Na sklonku roku 2025 Twist získal investory v podobě skupiny CEIP.