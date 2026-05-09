Google jde proti oblíbené fitness hračce celebrit. Fitbit Air vznikl i s pomocí legendy basketbalu

Google uvedl Fitbit Air – kompaktní náramek bez displeje za 99 dolarů, který jde po trhu Whoopu. Má být levnější alternativou.

Google představil Fitbit Air, nový fitness náramek bez displeje. Zařízení ve tvaru malého plochého „oblázku“ průběžně sleduje tepovou frekvenci, hladinu kyslíku v krvi, variabilitu srdečního rytmu, spánek i případné příznaky fibrilace síní. Výdrž baterie dosahuje až týdne a pětiminutové dobíjení má zajistit celodenní provoz.

Náramek je navržen jako vstupní bod do ekosystému Google Health – propojuje se s novou aplikací a placeným tarifem Google Health Premium, jehož součástí je AI kouč postavený na modelu Gemini. „Jednoduché, cenově dostupné a pohodlné na nepřetržité nošení,“ popisuje produktový šéf Googlu Andy Abramson. Zařízení automaticky rozpoznává sportovní aktivity, lze jej párovat s hodinkami Pixel Watch a funguje s Androidem i iOS. Americká cena startuje na 99,99 dolaru. V Německu jej nabízí k předobjednávce třeba eshop MediaMarkt za 99,99 eur.

Fitbit Air přímočaře míří do segmentu, kde dosud dominuje americký Whoop – prémiový náramek bez displeje zaměřený na funkčnost a výkonnostní metriky fungující na bázi předplatného, který si oblíbila řada známých osobností včetně Cristiana Ronalda. Google oproti němu sází na nižší vstupní cenu a integraci s vlastní zdravotní platformou. V USA má být u prvních zákazníků od 26. května, evropský termín zatím nebyl oznámen. K dispozici bude také prémiová řada, která vznikla ve spolupráci se slavným basketbalistou Stephenem Currym.

