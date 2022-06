Resident Evil, Sandman nebo seriál od tvůrců Dark. Netflix ukazuje, s čím jde do boje s konkurencí

Netflix se v poslední době potýká s úbytkem předplatitelů a naopak rostoucí konkurencí, které nechybí masivní finanční zdroje ani úspěšné franšízy. Začíná se proto více pouštět do tvorby produkčně náročných, ale divácky přívětivých blockbusterů, populárních seriálů či superhrdinských titulů. Teď firma na celotýdenní akci s názvem Netflix Geeked ukazuje, s čím v létě vytáhne proti HBO Max nebo Disney+. Nechybí hraný seriál Resident Evil, komiksovka Sandman, ale ani novinka od tvůrců Dark.

Netflix Geeked, čistě online událost ukazující, co streamovací služba v blízké době chystá, se letos koná podruhé. Má sloužit v zásadě jako malý Comic-Con, kde mohou fanoušci vidět svoje oblíbené herce a filmaře mluvit o tom, na čem pracují. Netflix tak navíc utuží komunitu kolem vlastní značky. V době nepřeberného množství audiovizuální zábavy na mnoha různých platformách je to strategie zajišťující, že se o něm mluví.

A už po prvních dvou z celkem pěti dnů, kdy Geeked probíhá, je opravdu o čem mluvit. Streamovací služba odhalila první střípky informací o pokračování populárních seriálů jako Zámek a klíč, Sweet Tooth: Chlapec s parožím či korejského zombie hororu All of Us Are Dead. Hlavními hvězdami ale byly úplné novinky v čele s očekávanou televizní adaptací oceňované komiksové série Sandman.

Na seriálu, který vznikal několik let, pracoval i autor předlohy Neil Gaiman. Ohlasy na nově zveřejněný trailer chválí blízkou podobnost toho, co je vidět na obrazovce, s políčky komiksů. Sandman představí složitou mytologii, v jejímž centru je Morfeus neboli Pán snů neboli Sandman. Jako napovídá jedno z jeho jmen, vládne světu snů, v jeden moment je ale lapen a stráví více než sto let uvězněn.

Seriál Netflixu Sandmana ukáže právě v době, kdy se konečně osvobodí. Svět snů i jeho provázání se světem bdících se za doby jeho nepřítomnosti proměnily k horšímu, takže mocný hrdina stojí před úkolem znovu nastolit pořádek. Plnohodnotný trailer ukazuje skutečný i fantazijní svět, a byť ne všechny záběry s rozsáhlými počítačovými efekty působí zcela přesvědčivě, vytváří dojem velkolepého dobrodružství s temnou atmosférou. Sandman na obrazovky dorazí 8. srpna.

Chystaný seriál Resident Evil ze strany fanoušků původních videoher naopak sklízí kritiku. Místo klaustrofobického hororu, jaký nabízejí tituly studia Capcom, představuje nová hraná verze pojetí plné rychlé akce, hord zombie i jiných příšer způsobujících globální apokalypsu. V centru veškeré zkázy je samozřejmě farmaceutická korporace Umbrella. Bližší detaily příběhu zatím známé nejsou, z dostupných záběrů nicméně Resident Evil působí nejdříve jako epizoda Black Mirror, později jako velká krvavá zábava. Na Netflixu ji uvidíme 14. července.

Z titulů chystaných na léto stojí za zmínku také Mořská příšera. Rodinný animovaný film o souboji hrdinů s mytickými monstry z hlubin oceánu se chlubí tvůrci Odvážné Vaiany, připomíná ale také Jak vycvičit draka. Zatím stále největší streamovací služba snímek uvede 8. července.

Už příští týden si pozornost diváků pokusí získat sci-fi thriller kombinovaný s černou komedií Spiderhead, který režíroval Joseph Kosinski, jenž stojí za všeobecně – i námi – vychvalovaným hitem Top Gun: Maverick. Jeho novinka ukáže Chrise Hemswortha v roli technologického vizionáře, který na osazenstvu supermoderní věznice testuje drogu schopnou v mžiku měnit chování lidí. Netflix včera zveřejnil kompletní scénu z filmu zachycující jeden takový experiment.

Jak známo, zlatým hřebem léta na Netflixu by pak měl být špionážní thriller The Gray Man od režisérů Avengers: Endgame a s trojicí Ryan Gosling, Chris Evans a Ana de Armas v hlavních rolích. Některé z nejzajímavějších projektů, které mediální obr představil, ovšem data premiéry zatím nemají.

Mezi těmi nejvíce zaujme nový seriál od tvůrců německého sci-fi hitu Dark s jednoduchým názvem 1899. Ponurý thriller o velké záhadě ztraceného parníku a posádky migrantů s tajemnou historií se ukázal nejen v dramatickém teaseru, ale také ve videu ze zákulisí odhalujícím inovativní techniky využité při natáčení. Pozornost si dále zaslouží oznámení nové hororové antologie oscarového Guillerma del Tora a snad i první pohled na seriál o Addamsově rodině od Tima Burtona. Kompletní přehled novinek Netflixu je na YouTube.

Druhá polovina roku bude pro streamovací službu zvlášť důležitá, protože následuje oznámení první ztráty předplatitelů za více než deset let. Do mnoha evropských zemí včetně Česka navíc příští týden vstoupí velice rychle rostoucí Disney+, jež nabízí značky jako Marvel a Star Wars, ale také mnoho populárních titulů pro dospělé publikum. Jak jsme přiblížili v nedávném komentáři, Netflix tak i kvůli konkurenci prochází zásadním obdobím, které může v mnoha ohledech rozhodnout o jeho budoucnosti.