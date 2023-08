Startupy – – 1 min čtení

Mění, jak se ubytovávají skupiny. Desítky milionů do startupu vkládají i Češi včetně podílníka PPF

Česko-slovenský fond Zaka VC a Jean-Pascal Duvieusart se podílí na investici do rakouské platformy Tripmakery. Ta chce do dvou let obsadit Evropu.