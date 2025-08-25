Miliardář Pražák se dál rozkračuje v Pardubicích. Po Synthesii tu ovládl i místní fotbalový klub
Zakladatel skupiny Kaprain Karel Pražák již vlastní hokejovou Spartu. Teď ovládl i fotbalové Pardubice a hodlá ihned investovat do kádru.
Ještě nedávno se o miliardáři Karlu Pražákovi hovořilo jako o muži, který by mohl ovládnout fotbalovou Sigmu Olomouc. Zakladatel skupiny Kaprain se ale z jednání o hanácký klub, který letos nečekaně vyhrál domácí pohár a kvalifikoval se do evropských pohárů, nakonec stáhl. Do klína mu ovšem spadl jiný tým, navíc ve městě, kde už Kaprain vlastní a rozvíjí tradiční chemické závody Synthesia. Pražák, který mimo jiné vlastní také hokejovou Spartu, teď získává 70procentní podíl v FK Pardubice.
„Soutěživost a sportovního ducha má naše investiční skupina zakotvené hluboko ve svém DNA. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích,“ vysvětluje za skupinu Kaprain její ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský. A dodává: „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období.“
Český fotbal se těší velkému zájmu lokálních miliardářů. Jen v tomto roce získaly nového majitele Teplice v Milanu Kratinovi a Dukla Praha v Matěji Turkovi. Předtím koupil Slavii jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač a Slovan Liberec ambiciózní podnikatel Ondřej Kania. Minulý týden pak Zbrojovka Brno oznámila, že se jejím většinovým majitelem stal nenápadný byznysymen Vojtěch Kačena.