Fotbalové válčení v Brně jede naplno. Zbrojovku kupuje zakladatel miliardové české firmy
Ještě před rokem se fotbalová Zbrojovka zmítala v problémech a její budoucnost byla nejistá. Teď má elitního trenéra i bohatého majitele.
Jen v roce 2022 jeho firma vydělala při tržbách přesahujících 28 miliard korun téměř miliardu korun čistého. A další roky byly podle všeho ještě o něco lepší. Část těchto peněz nyní poputuje do obrody brněnského fotbalu. Úspěch společnosti Second Foundation Vojtěcha Kačeny je postaven na efektivním řízení výroby z obnovitelných zdrojů. Teď se nenápadný byznysmen, který veřejně prakticky nevystupuje, rozhodl významně vykročit mimo svůj dosavadní technologický záběr. Jako většinový majitel vstupuje do Zbrojovky Brno, která v posledních letech zažila významný restart. Fotbalové válčení v Brně má zase další náboj.
„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byl přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál. Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti,“ říká Vojtěch Kačena. Jakým způsobem a kolik peněz bude chtít do klubu investovat, zatím není jasné. Výstavbu nového stadionu i tréninkového areálu chce financovat výhradně z vlastních zdrojů, bez dotací a veřejných peněz.
Ve Zbrojovce Kačena naváže na dosavadní práci investiční skupiny OneCap, která loni v září klub převzala a po turbulentních letech stabilizovala jeho fungování. Jaroslav Havel a Jan Mynář, kteří za OneCapem stojí, do Zbrojovky podle svých slov investovali již bezmála 80 milionů korun – a to jak do posílení hráčského kádru, tak rozvoje mládeže či klubové infrastruktury. Skupina si v tradičním brněnském klubu ponechá i nadále dvacetiprocentní podíl, přičemž Jan Mynář bude dál působit jako generální manažer a předseda představenstva klubu.
Vojtěchu Kačenovi připadne 80 procent. Podmínky transakce, za níž do klubu vstoupil, nebyly zveřejněny. Z klubu tak odchází dlouholetý minoritní akcionář v podobě Regionální hospodářské komory Brno, která dohlížela na loňské předání novým majitelům.
„Využili jsme našich kontaktů ve sportovním prostředí. Více než patnáct let poskytujeme poradenství na té nejvyšší fotbalové úrovni – například vedení FAČR, majitelům klubů, sponzorům či přímo agentům a hráčům. Podobně působíme i v dalších sportech, jako jsou lední hokej nebo lyžování,“ vysvětluje Jaroslav Havel, spoluzakladatel advokátní kanceláře Havel & Partners a skupiny OneCap
Pod vedením Jana Mynáře ve Zbrojovce dosud investovali především do sportovního úseku klubu, který díky tomu patří k největším favoritům na postup z druhé ligy. Dlouhodobě se chce Zbrojovka usadit v první lize, kam v průběhu let stabilně patřila. Její historie sahá do roku 1913 a největším klubovým úspěchem je zisk mistrovského titulu v sezóně 1977/78. V poslední dekádě lavírovala mezi první a druhou ligou, a to i kvůli neutěšenému ekonomickému a sportovnímu stavu pod dlouholetým majitelem Václavem Bartoňkem.
„Vstup nového investora vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj klubu. Máme ambici dostat se mezi přední týmy první ligy a vybudovat klub, který bude důstojně reprezentovat Brno a celou jižní Moravu,“ uvedl k dalším plánům Jan Mynář, který vedle mnoha hráčských posil přivedl také elitního trenéra Martina Svědíka. Po šesti odehraných kolech aktuálně Zbrojovka vede Chance Národní Ligu, a přestože klubový šéf na začátku letošního kalendářního roku říkal, že postup do první ligy není nutný hned v první sezoně, se současným kádrem i rozpočtem je Zbrojovka jednoznačným favoritem.
Zbrojovka vs. Artis
Zatímco v předchozích sezonách se nemohlo o prvoligových ambicích v Brně vůbec mluvit, situace se rychle proměnila. Ve druhém největším českém městě jsou teď navíc hned dva kluby, které hlásí nemalé ambice. Původně o Zbrojovku usiloval také místní patriot a zakladatel investiční skupiny Jet Investment Igor Fait. Nakonec ho ale předběhli Mynář a spol., a tak se brněnský miliardář nakonec rozhodl, že si pořídí jiný klub.
Koncem loňského roku převzal rovněž druholigovou SK Líšeň a před startem letošní sezony ji přejmenoval na Artis Brno. Chce totiž podobně jako noví majitelé Zbrojovky rychle do první ligy a udělat z Artisu významný moravský klub. V Brně se tak schyluje k pomyslné miliardářské bitvě o to, kdo nejen jako první postoupí mezi elitu, ale především kdo dokáže v budoucnu vytěžit z velkého, ale dlouhé roky zanedbávaného brněnského potenciálu v rámci české fotbalové mapy více, ať už sportovně nebo ekonomicky.
„Konkurence mě motivuje. Nevnímám, že by Zbrojovka měla být nepřítel, spíše nás bude motivovat k tomu, abychom ze sebe dostali to nejlepší. Chceme vytvořit dva silné týmy, které se o postup porvou. Navzájem se tady všichni známe, bude to výhradně sportovní rivalita,“ pravil před letošní sezonou Vlastimil Chytrý, sportovní ředitel Artisu. Po šesti odehraných kolech je Artis v tabulce zatím za očekáváním na jedenácté příčce. Při první vzájemné konfrontaci před dvěma týdny se Zbrojovka s Artisem rozešly každý s bodem po remíze 2:2.
Zbrojovka nyní může při svém dalším rozvoji, v rámci kterého má být i mládežnická akademie a tréninkový areál s více než desítkou hřišť, spoléhat na kapitál Vojtěcha Kačeny. Jeho společnost Second Foundation patří mezi přední evropské poskytovatele služeb řízení výroby z obnovitelných zdrojů a v roce 2022, kdy naposledy oficiálně zveřejnila své výsledky, při čistém obratu 29 miliard korun vydělala 991 milionů korun čistého (rok předtím při obratu 8,7 miliardy vydělala 224 milionů).
„Daří se nám čím dál lépe. Od roku 2022 i kvůli drastickému poklesu cen na trzích výrazně rosteme,“ říkal začátkem letošního roku bez většího detailu zakladatel firmy Vojtěch Kačena, který je nadále hlavním akcionářem, když komentoval strategické i majetkové propojení s bohumínskou Bochemií. Společně chtějí vyrábět software i hardware pro bateriová úložiště. Second Foundation založil Kačena v roce 2019 s Jaromírem Šatánkem a Petrem Poštulkou. Podíl ve firmě drží také například Petr Zahradník z Qminers.