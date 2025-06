Jednání s majitelem hokejové Sparty zkrachovala. Fotbalovou Sigmu Olomouc nakonec získá lokální hráč

Uložit 0

Český fotbal se těší velkému zájmu lokálních miliardářů. Jen v tomto roce získaly nového majitele Teplice v Milanu Kratinovi a Dukla Praha v Matěji Turkovi. Předtím koupil Slavii jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač a Slovan Liberec ambiciózní podnikatel Ondřej Kania. Teď došlo i na Sigmu Olomouc. Hanácký klub, který letos nečekaně vyhrál domácí pohár a kvalifikoval se do evropských pohárů, po měsících vyjednávání přebírá regionální SPL Holding, který je mateřskou společností koncernu Sigma. To vše jen pár hodin poté, co z jednání odstoupil Karel Pražák se svým Kaprainem.

Za SPL Holdingem stojí podnikatel Milan Šimonovský, který působí i v dozorčí radě klubu. Podle oficiálního vyjádření vedení spolku noví majitelé předložili vizi, která staví na dlouhodobé práci s mládeží, ale zároveň počítá s posílením rozpočtu pro A-tým. Finální uzavření transakce se očekává po valné hromadě akciové společnosti Sigma Olomouc 30. června.

Značka Sigma je s klubem propojená dlouhodobě, její jméno nese klub ve znaku i názvu už desítky let. Holding SPL, pod který spadá nový vlastník Sigma Sport, je ekonomicky a personálně propojen právě se strojírenskou firmou Sigma Group, která klub dlouhodobě podporovala jako hlavní partner. Nejde tedy o dramatický vstup nového hráče zvenčí, ale o proměnu role známého subjektu, kdy se ze sponzora stává formální vlastník.

Změna by tak měla přinést především větší rozhodovací jasnost a zjednodušení řízení, které doposud komplikovala spolková struktura (viz přiložený infobox). Podle informací Deníku Sport se na transakci podílí také olomoucký miliardář a zakladatel skupiny Creditas Pavel Hubáček. Klub jeho účast oficiálně nepotvrdil a v oficiálních strukturách SPL Holding nefiguruje, ale v regionálním zákulisí je jeho jméno zmiňováno jako jeden z hybatelů dohody.

Kdo je kdo? Spolek SK Olomouc Sigma MŽ – nezisková organizace, která držela většinu akcií. Rozhoduje přes třináctičlenný výbor. Dlouhodobě čelí kritice za neprůhledné procesy a váhavost v klíčových momentech. SK Sigma Olomouc a.s. – profesionální klub, který provozuje ligový tým. Akcie této firmy jsou předmětem převodu. SPL Holding a.s. – olomoucký podnikatelský holding, za kterým stojí Milan Šimonovský. Patří do něj i společnosti Sigma Sport a Sigma Group. Sigma Sport s.r.o. – firma z SPL Holdingu, která olomoucký klub nově převezme. Sigma Group a.s. – průmyslový podnik z Lutína, dlouhodobý partner klubu, jehož název je spojen s klubovou identitou

Ještě před několika týdny přitom měla klub převzít investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka, který vlastní hokejovou Spartu. Ta s klubem vedla dlouhá jednání, ale nakonec z transakce ustoupila. Podle oficiálního vyjádření Kaprainu se požadavky ze strany současného vlastníka opakovaně měnily a klub podle nich nebyl ochoten nést jakoukoli odpovědnost. „Veškerá rizika měla být přenesena na kupujícího. To pro nás bylo nepřijatelné,“ uvedl mediální zástupce Ondřej Pechar.

Pražákova skupina naznačila, že část funkcionářů vlastníka ve skutečnosti prodej klubu nechtěla. Rozhodnutí Kaprainu, který byl v průběhu jara spojován také se vstupem do Viktorie Plzeň, vyvolalo mezi fanoušky Sigmy vlnu zklamání. Trpělivost byla napjatá už delší dobu, především kvůli nečitelné komunikaci ze strany spolku a zdlouhavému procesu, který se opakovaně dostával do slepé uličky. Reputaci výboru, který klub formálně řídí, to nepomohlo.

Napětí mezi fanoušky a vedením ale není nové, táhne se roky. Výbor spolku, který tvoří třináct lidí, byl dlouhodobě vnímán jako uzavřený a neschopný reagovat na vývoj kolem klubu. Kritika se opakovaně týkala zejména způsobu rozhodování, osobních vazeb i neprůhlednosti mandátů. Zatímco na hřišti Sigma fungovala, mimo hřiště převládal dojem stagnace.

Část fanoušků navíc dlouhodobě bojkotuje domácí zápasy kvůli konkrétním jménům ve vedení, například kvůli sportovnímu manažerovi Ladislavu Minářovi, jehož setrvání v klubu je předmětem vleklých sporů. Spolek byl i kvůli těmto osobním vazbám často obviňován, že prodloužení statu quo dává přednost před skutečným restartem.

Sigma byla v posledních letech v hledáčku několika zájemců. Mimo Kaprain šla do jednání i americká skupina Blue Crow Sports, která vlastní například španělský Leganés. I ona narazila, mimo jiné na podezřívavost části výboru, která se obávala skrytých záměrů. „Slyšeli jsme argumenty, aby náhodou naší společnosti třeba nešlo o nějaký pozemek vedle a podobně. Takže proto si asi přivedli konkurenčního zájemce, pražského developera, což mi rozum nebere,“ uvedl pro Seznam Zprávy zástupce Blue Crow Sports Martin Chalupecký.

Převod Sigmy zapadá do širšího dění v české lize. Český fotbal díky vyšším příjmům z televizních práv, rostoucí návštěvnosti a lepšímu marketingu začíná být reálnou platformou pro sportovní byznys i reputační projekty. O tom, jak fotbal láká české miliardáře a kaký klub komu patří, si můžete přečíst v našem velkém souhrnu.