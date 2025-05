Mise dovršena, hlásí Samuel Huba. Po čtyřech letech skončil jako šéf Shoptetu, nástupce se hledá

Během této doby poskytovatel e-commerce řešení vyrostl z úrovně 300 milionů na loňských 700 milionů korun, a to zejména díky novým produktům.

Uložit 0

Před čtyřmi lety v čele Shoptetu, největšího poskytovatele e-shopového řešení v Česku, vystřídal zakladatele Miroslava Uďana nový ředitel Samuel Huba. Ten již na této pozici od dubna nepůsobí. Informaci redakci CzechCrunch potvrdila samotná společnost s tím, že Huba se přesunul do pozice poradce představenstva. Nástupce se teprve hledá, prozatím firmu vede provozní ředitel Jan Hospodka.

Podle vyjádření se Huba po sedmi letech v Shoptetu (do role CEO zasedl v dubnu 2021) dostal do momentu, kdy začal bilancovat své působení. „Úspěšně jsme dosáhli cílů, které jsme si společně s naším majitelem Ondřejem Tomkem nastavili před čtyřmi lety, když jsem nastupoval do pozice ředitele,“ komentoval.

„Shoptet je v nejlepší kondici, v jaké kdy za celou dobu svého fungování byl. A já proto cítím, že moje mise v této firmě byla dovršena,“ doplnil Huba. Společnost pod jeho vedením vyrostla z tržeb ve výši 300 milionů korun na loňských 700 milionů , a to zejména díky produktovým novinkám včetně vlastní platební brány, krátkodobého úvěrového financování či marketingového nástroje na tvorbu automatizovaných reklam.