„Přístup ke kapitálu od bank je pro segment malých a středních firem na úrovni devadesátých let,“ říká Samuel Huba, ředitel Shoptetu, na jehož platformě funguje přes třicet pět tisíc e-shopů. Společnost tak nově nabízí možnost krátkodobého úvěrování, čímž jim chce ještě více pomoci nastartovat podnikání a podpořit růst. Shoptet tak vstupuje do nové strategické vertikály financování, kterou nyní spouští v Česku a do budoucna plánuje rozvíjet společně s dalšími službami a propojovat v rámci svého ekosystému včetně platební brány.

„Tím, že e-shopům dáme přístup k financování, na které by jinak měly problém dosáhnout, budou moci lépe konkurovat větším hráčům, investovat například i do přípravy na vánoční sezonu, která je pro mnoho malých a středních e-shopařů skvělou příležitostí k růstu, popisuje Huba. Právě konkurenceschopnost má být jedním z hlavních motivů pro vývoj nového produktu nazvaného Shoptet Boost. Obecně sice i letos trh e-commerce padá, segment malých a středních e-shopů ale podle dat firmy naopak roste – jejich obraty ve druhém kvartálu meziročně vzrostly o devatenáct procent.

Menší a střední hráči tak podle Huby rostou na úkor těch velkých. „Loni měli tržní podíl asi pětadvacet procent, letos to bude třicet procent. Téměř každá třetí koruna, která proteče českou e-commerce, prochází přes jeden z našich e-shopů,“ říká s tím, že tento segment zároveň velké e-shopy dohání i technologicky a nabídkou služeb.

„Mezera mezi nimi se smazává. Například náš úspěšný produkt Shoptet Pay běží na technologii, kterou používá Netflix, Rohlík nebo Alza, takže i ti nejmenší hráči mohou využívat stejné technologie,“ vypráví Huba, jenž je ředitelem Shoptetu více než dva roky. Pod jeho vedením dokáže firma nadále růst – loni utržila 415 milionů korun a celkový obrat e-shopů na platformě dosáhl 59 miliard.

Financování do jednoho milionu a do dvanácti měsíců

Shoptet Boost nabízí krátkodobé financování, přičemž využívá spolupráce s českou fintech firmou Flowpay, jež dodává scoring a infrastrukturu financování. Vývoj a služba jako celek funguje přímo v Administraci e-shopu pod značkou Shoptet. „Čímž našim e-shopům nabídneme nejlepší možný produkt. Služba je plně integrovaná do našeho systému, což je jedna z největších výhod – e-shopy mohou všechno řešit online v rámci administrace Shoptetu a nemusí nikam odbíhat,“ přibližuje Ondřej Buben, jenž vede platební divizi Shoptet Pay.

Prvním krokem v produktu Boost je bezplatná aktivace ze strany e-shopu. Tím se spustí model výpočtu rizika, který hodnotí historii a aktuální vývoj objednávek s predikcí na nejbližší měsíce. E-shopař získá nabídku financování, přičemž Shoptet slibuje, že každý týden bude revidovat, zda nedokáže nabídnout lepší podmínky – ať už nižší úrok nebo vyšší částku.

Zaměřuje se přitom na krátkodobé financování do jednoho roku se čtyřmi produkty: úvěr na jeden, na tři, na šest nebo na dvanáct měsíců s tím, že u delšího období se lze dostat na vyšší částku. Prozatím je ale její limit nastaven na jeden milion korun s plánem navyšovat ji po větším ověření produktu a výpočetních modelů.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Samuel Huba, ředitel Shoptetu

Splácení bude probíhat dvěma způsoby. U měsíčního a tříměsíčního financování se jistina platí jen na konci a v průběhu jen poplatky za úvěr. U šesti a dvanáctiměsíčního úvěru se jistina splácí již v průběhu. Do budoucna je v plánu také napojení úvěrování na platební bránu Shoptet Pay, čímž se umožní takzvané revenue-based financing, tedy splácení podle reálných příjmů obchodníka. Za službu jako takovou neplatí nic, Shoptet se pouze dělí o poplatky s Flowpay.

Z pohledu e-shopů pak všechno probíhá v administraci s ověřením dokladů pro splnění regulatorních požadavků. „Když všechno proběhne rychle, peníze může mít e-shop na účtu ten samý nebo další den po podpisu smlouvy. Přehledně také vidí, kdy se blíží další splátka, či to, zda není po splatnosti, aby mohl částku rovnou zaplatit z administrace,“ přibližuje Buben.

Několik milionů korun již Shoptet v rámci spolupráce s vybranými obchodníky testoval během posledních měsíců, do konce roku pak očekává, že službu Boost využijí desítky e-shopů s celkovým profinancovaným objemem v desítkách milionů korun. „Příští rok uvidíme, zda se dostaneme do stovek milionů nebo i vyšších částek,“ usmívá se Buben.

Přes Shoptet Pay letos proteče 2,5 miliardy

Produkt Shoptet Boost navazuje na platební bránu Shoptet Pay, kterou firma představila na podzim 2021 a naplno ji spustila začátkem loňského roku. Od té doby si ji aktivovalo téměř osm tisíc e-shopů, jen za loňský rok zpracovala platby za jednu miliardu korun a letos tuto metu dokázala překonat již v červnu. Pro celý rok tak očekává, že překoná 2,5 miliardy.

Mezi novinky z poslední doby na platební bráně patří možnost zaplacení navýšené objednávky v doplatku či možnost zaplacení pomocí kombinace platebních metod. Větším krokem pak bylo představení fyzických platebních terminálů před třemi měsíci, aktuálně jich má nasazených kolem dvou stovek obchodníků.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Ondřej Buben vede platební divizi Shoptet Pay

Všechny terminály v sobě obsahují univerzální SIM kartu, která se vždy připojuje na nejsilnější signál kteréhokoliv operátora, což řeší problémy s konektivitou. V brzké době se chystá i možnost nejen posílat z terminálu účtenku a tisknout ji společně s fakturou, ale také obráceně – tedy tisknout fakturu přes terminál. Tím může obchodník ušetřit za další hardware.

„Snažíme se snižovat bariéry a pomáhat e-shopům. Neděláme jen část platební služby, ale i maximální integraci do e-shopu, automatizaci procesů nebo zvyšování konverze a řešíme za obchodníky věci, které si velcí hráči řeší sami. V rámci Shoptet Pay se snažíme všechno připravit a nastavit nebo případně zjednodušit nastavení na pár kliknutí. Na tyto věci by prodejci neměli čerpat energii, mají řešit svůj byznys. My jim dáváme nástroj, který řeší problémy za ně,“ říká Buben.

Strategický plán na poli finančních služeb

Již při představení své platební brány měl Shoptet dlouhodobý plán vstoupit více do světa finančních služeb. „Se Shoptet Pay jsme již daleko, doplnili jsme všechny hlavní služby. Měli jsme tak čas posunout se k dalším strategickým cílům. Přičemž Shoptet Boost jako krátkodobé financování je první produkt v rámci větší iniciativy,“ přibližuje Buben.

„Při vývoji nových produktů se ale soustředíme na dvě základní části naší vize. Bourat bariéru v začátcích podnikání a skrze služby pomáhat e-shopařům na naší platformě růst a být úspěšní,“ říká Huba. Ve finančním světě pak vidí příležitostí několik, a to včetně pomoci s finančním řízením nebo administrací konverze měn při přeshraničních platbách. Jaké další konkrétní produkty Shoptet plánuje nabídnout, ale nekomentuje.

Ještě v letošním roce pak Huba očekává výrazné posílení, kdy by se měl trh po šesti kvartálech poklesu vrátit do mírného růstu: „Předpokládáme, že v součtu se na Shoptetu letos protočí sedmdesát miliard korun, pokud budeme počítat Česko, Slovensko i Maďarsko. V samotném Česku bychom měli překročit třicetiprocentní podíl na trhu.“

Optimistický zůstává i při dlouhodobém výhledu. „Potenciál pro digitalizaci retailu je pořád obrovský. V Česku jsme na sedmnácti procentech podílu online prodejů na maloobchodu, na Slovensku a v Maďarsku něco nad deseti procenty. Například ve Velké Británii je podíl nad třicet procent. Víme a vidíme, že nakupovat na internetu je jednodušší, pohodlnější a bezpečnější. Trh se vrátí do růstové trajektorie, jaká byla před rokem 2020 a než začala pandemie covid-19, a my bychom chtěli být těmi, kdo budou digitalizaci retailu pohánět,“ dodává Huba.