Ověřování identity pomocí otisku prstu či rozpoznávání obličeje je v dnešní době díky chytrým telefonům naprosto běžná věc pro mnoho lidí. I když jsou tyto identifikátory pro každého z nás jedinečné, z technologického hlediska někdy nebývají dostatečně přesné, což při práci s penězi nebo opravdu tajnými informacemi není žádoucí. Odborníci proto vyvíjí alternativní řešení – a jeden nadějný startup vzniká také díky vědcům v Brně.

„Nejnovější vědecké a také praktické poznatky ukazují, že mnohé ze současných přístupů jako rozpoznávání obličeje a hlasu, skenování sítnice, otisků prstů či rukopisu, lze velmi snadno obejít,“ popisuje pro CzechCrunch Robertino Matausch, muž s desítkami let zkušeností v oblastech kybernetické bezpečnosti a vojenského zpravodajství. Kariérní cesta rozeného Němce nakonec zavedla až k vlastnímu startupu, s nímž tyto problémy řeší.

CardioID vyvíjí technologii biometrického ověřování založenou na EKG. Totožnost uživatelů tak pomocí umělé inteligence dokáže ověřovat na základě jejich srdečního tepu, který je podle Matausche odvozený z lidské DNA a nabízí vysoce přesné, rychlé a pohodlné testování.

Se svým řešením chce CardioID, jenž má oficiální sídlo v Mnichově a výzkumné centrum v Brně, nabídnout další bezpečností vrstvu ke stávajícím systémům, ale také navrhnout samostatnou, spolehlivou a bezpečnou alternativu již existujících autentizačních systémů. Využití vidí ve spotřebitelském, firemním i vládním segmentu.

Robertino Matausch, zakladatel a ředitel startupu CardioID Foto: CardioID

„Naše výzkumné úsilí je urychlováno tahem trhu, který vyplývá z rostoucí intenzity a četnosti narušení identity. Vezměme si nedávný příklad amerického T-Mobilu. Na darknetu byly údajně nabízeny údaje sto milionů jeho uživatelů včetně celých jmen, adres, bezpečnostních čísel a telefonních čísel. A to je jen špička ledovce,“ říká Matausch.

„EKG člověka je unikátnější než otisk prstu, k ověření obvykle stačí jeden srdeční tep. Celý proces je velmi intuitivní a snadno se používá, náš náramek změří vaše EKG a umělá inteligence vygeneruje jedinečný identifikátor, který ověří vaši totožnost,“ vysvětluje Matausch.

Využití EKG jako biometrického údaje

Robertino Matausch přes třicet let pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti a vojenského zpravodajství, díky svým zkušenostem v obou oborech přitom viděl rostoucí bezpečností hrozby a mezery, které souvisí s rozvojem moderních biometrických technologií. „Jako velký fanoušek špionážních filmů a sci-fi jsem viděl hodně možností hackování systémů a zajímal jsem se o nalezení řešení, které nelze podvrhnout, vylepšit, naskenovat nebo zaznamenat,“ popisuje.

Posledních deset let se Matausch mimo jiné zajímal také o využití EKG jako biometrického údaje. Se svým týmem nakonec našel způsob, jak pulsování srdce využít přímo pro identifikaci lidí, aniž by jej bylo nutné matematicky popisovat. V roce 2019 založil vlastní startup s názvem CardioID a i když pandemie koronaviru vývoj produktu trochu zdržela, začátkem loňského roku dokončil základní části produktu.

„I když jsem zakladatelem CardioID sám, startup ani zdaleka není one-man show. V Mnichově je na palubě zkušený obchodní tým s dlouholetou praxí v oblasti pokročilých technologií, který se mnou pracuje na rozvoji byznysu a získávání finančních prostředků. Náš výzkum a vývoj probíhá v Brně, kde sedí odborníci na biomedicínu a umělou inteligenci,“ přibližuje Matausch.

Jak přiznává, během zakládání CardioID se spojil s několika agenturami pro rozvoj podnikání v Německu i okolních zemích, představil jim svůj nápad a zeptal se na možnosti podpory v oblasti výzkumu kybernetické bezpečnosti, přístupu k talentům i v obecném rozvoji technologických startupů. Volba nakonec padla na CzechInvest, kvůli kterému založil dceřinou společnost v Brně a přihlásil se do programu CzechStarter.

„Měl jsem štěstí, že jsem zde v Česku našel ty správné lidi se správnými znalostmi, kteří mi pomohli proměnit mou vizi ve skutečnost,“ pokračuje s tím, že do fáze výzkumu, vývoje a ochrany duševního vlastnictví investoval přes čtyři miliony korun z vlastních zdrojů. V současnosti však hledá další investory, kteří se ztotožní s vizí produktu a pomohou mu dokončit nezbytný vývoj a následně dobývat trhy.

Zatím totiž CardioID dokončil základní část technologie – umělou inteligenci, která na základě EKG dokáže identifikovat člověka. Nyní startup pracuje na referenčním návrhu hardwaru, jenž budou vyrábět dodavatelé například ve formě náramků, či případně může fungovat jako pevná součást chytrých hodinek nebo telefonu.

„Proto jsme již zahájili jednání o spolupráci s několika výrobci chytrých hodinek a společně posuzujeme způsoby integrace této další bezpečnostní vrstvy do produktů, které zákazníci a zaměstnanci používají a nosí denně u sebe,“ prozrazuje Matausch s očekáváním, že letošní rok už startupu přinese první stálé příjmy.

První cílové segmenty trhu přitom mají být výrobci luxusních automobilů, bezpečnostní organizace jako zpravodajské služby, armáda a banky a s ohledem na spotřebitelský trh pak výrobci chytrých hodinek, telefonů i počítačů. Obchodní model je založený na prodeji licencí. Rozsah použití spolehlivých autentizačních zařízení s vysokou úrovní bezpečnosti je přitom obrovský.

„CardioID se pohybuje na trhu o hodnotě 25 miliard dolarů a zahrnuje zabezpečení počítačů i telefonů, přístup do prostor, zabezpečení sítí, bezpečnost IoT a cloudu, ověřené podpisy a v neposlední řadě zabezpečení blockchainových transakcí. Kromě toho představují slibné trhy i další aplikace, jako je bezklíčový odjezd automobilů, online bankovnictví a maloobchod,“ vyjmenovává Matausch.

Poslání svého startupu vidí v transformaci do světa bez hesel, kde bude mít každý člověk ověřenou a zabezpečenou digitální identitu – nebude se totiž ověřovat podle zařízení, ale podlé své identity. „Kolem tohoto tématu je hodně povyku, ale my aspirujeme na to, abychom byli průkopníky mezi těmi, kteří nabízejí a implementují skutečné řešení. Problém je mnohem naléhavější, než si mnozí uvědomují,“ uzavírá Matausch.